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Инвестиции (проекты)

Дирекцию по ремонту пути привлекают к строительству новых объектов инфраструктуры на БАМе

Дирекцию по ремонту пути привлекают к строительству новых объектов инфраструктуры на БАМе

19 февраля 2020, 12:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В 2020 году силами путевой машинной станции на однопутной линии Тында – Хани (ДВЖД) предстоит построить порядка 80 км вторых путей и новый разъезд.

Работы должны начаться в марте и закончиться в начале ноября. Путейцам предстоит построить второй путь на перегонах Кутыкан – Кувыкта (протяженностью 20,6 км), Юктали – Талума (20,3 км) и Ункур – Чильчи (36,4 км). Кроме того, запланировано строительство нового разъезда Челябинский на перегоне Талума – Дюгабуль. Необходимо также выполнить укладку 42 комплектов стрелочных переводов.

Стоит сказать, на 2020 год для Дальневосточной магистрали запланирована самая масштабная инвестпрограмма, в том числе в рамках проекта развития Восточного полигона. Финансирование оценивается в 125 млрд руб., что вдвое превышает прошлогодние вложения.

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