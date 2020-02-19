На Колымской ГЭС будет заменено распределительное устройство

В рамках реализации Программы комплексной модернизации РусГидро на Колымской ГЭС будут установлены современное комплектное распределительное устройство (КРУЭ) напряжением 220 кВ и новые силовые трансформаторы.

КРУЭ заменит морально устаревшее распредустройство, выработавшее нормативный срок. За счет отказа от маслонаполненного оборудования существенно повысится экологичность распредустройства. Система управления КРУЭ будет выполнена на базе микропроцессорной техники. Новые трансформаторы обеспечат возможность последующего внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. Благодаря использованию современного оборудования повысится надежность и снизятся эксплуатационные издержки.

В настоящее время проведен технологический и ценовой аудит проекта замены КРУЭ и трансформаторов. В апреле планируется завершить закупочные процедуры по выбору поставщика оборудования, до конца года начать замену силового оборудования.

Замена отработавших нормативный срок службы распределительных устройств на КРУЭ проводится в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро. Она также предусматривает замену половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 100 гидротурбин, 79 генераторов, 69 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 427,5 МВт.