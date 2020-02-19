В Санкт-Петербурге под руководством заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети» Сергея Трушкина проходит совещание по актуальным вопросам реализации комплекса мер по повышению эффективности финансово-экономической деятельности и финансовой устойчивости электросетевого комплекса.

Во вступительном слове Сергей Трушкин подчеркнул, что обеспечение комплексной безопасности и защита экономических интересов Группы компаний «Россети» является приоритетной задачей, стоящей перед подразделениями безопасности дочерних обществ. Масштабные инвестиционные задачи, поставленные руководством государства, требуют от «Россетей» прозрачного и эффективного управления подконтрольными компаниями.

Докладчик отметил, что ситуацию обостряют неплатежи со стороны ряда потребителей, имеющих статус гарантирующих поставщиков. Федеральным законом от 25.12.2018 № 484-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 5 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности" для энергосбытовых компаний закреплена обязанность в получении лицензии на свою деятельность до 30.06.2020. Во исполнение данного Федерального закона, в текущем году Правительством Российской Федерации планируется утверждение Положения о лицензировании осуществления энергосбытовой деятельности, осуществляемой гарантирующими поставщиками.

С учетом продолжающегося роста задолженности, неудовлетворительного финансово-экономического состояния должников существует высокая вероятность их несоответствия предъявляемым требованиям лицензирования, а также вероятность лишения данных должников статуса гарантирующих поставщиков и признания их несостоятельными (банкротами). В таком случае менеджмент данных организаций может предпринять меры по выводу активов и наиболее ликвидного имущества в подконтрольные им организации, в том числе в офшорные компании за пределы Российской Федерации.

С целью недопущения таких фактов перед руководством подразделений безопасности дочерних обществ поставлена задача активизировать работу по взаимодействию с правоохранительными органами и межрегиональными управлениями Федеральной службы по финансовому мониторингу для исключения возможного причинения ущерба от противоправных действий менеджмента гарантирующих поставщиков, предотвращения вывода активов и наиболее ликвидного имущества должников в подконтрольные компании, в том числе в офшорные.

Отдельное внимание Сергей Трушкин уделил стратегической задаче, поставленной руководством страны по цифровой трансформации электросетевого комплекса Российской Федерации. Ключевым требованием становится достижение состояния непрерывной и комплексной защищенности создаваемой информационной инфраструктуры, обеспечивающее устойчивое и непрерывное функционирование объектов энергетического комплекса при проведении в отношении них компьютерных атак. С учетом реализуемых в ДЗО мероприятий программы «Цифровая трансформация 2030», перед руководителями блоков безопасности ДЗО стоит задача укомплектования подразделений по обеспечению безопасности объектов информационной инфраструктуры электросетевого комплекса специалистами в области защиты информационных систем, автоматизированных систем управления, информационно-телекоммуникационных сетей с понимаем предметной области.

В сфере обеспечения антитеррористической безопасности дочерним обществам необходимо принять все возможные меры для выделения необходимых денежных средств в целях приведения в соответствие с федеральными требованиями уровня антитеррористической защищенности объектов ДЗО и недопущения совершения актов незаконного вмешательства в отношении объектов группы компаний «Россети».

В ходе совещания выступающими было отмечено, что в прошедшем году подразделения безопасности дочерних обществ значительно усилили работу в решении проблем с дебиторской задолженностью компаний, по выявлению внутренних и внешних угроз, препятствующих укреплению финансовой устойчивости, проведению постоянных проверок партнеров на предмет их финансово-экономической состоятельности, проведению профилактической работы в трудовых коллективах и среди контрагентов по предупреждению коррупции.