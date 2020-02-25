Voltex решает квартирные вопросы

Еще совсем недавно нагрузки на электрическую сеть в жилых помещениях были незначительными. Расчетам, монтажу сетей не уделяли должного внимания. Проекты электроснабжения выполняли по типовым схемам. Появление современной техники высокой мощности обуславливает перепланировку всей сети электрической квартирной проводки, пересчет ее по мощности и замену электрики. Чтобы выполнить проектировочные и монтажные работы в новой формации, необходимо знать современные принципы обустройства электрической сети жилого помещения.

Voltex - кабель премиум класса, который надежно защитит от электрических перегрузок технику и сохранит электропроводку в Вашем доме.

Основные преимущества:

Соответствует требованиям современных стандартов, а также удобен при монтажных работах, поскольку имеет специальное заполнение.

Геометрическое сечение жилы соответствует номиналу.

Гарантированная загрузочная способность.

Используемый пластификат не содержит диоктилфлатат и свинец, безопасен и нетоксичен

Срок службы порядка 25-ти лет.

Квартирный вопрос № 672