Voltex решает квартирные вопросы

RusCableCLUB. NEXT GENERATION
25 февраля 2020, 11:20
Рубрика: Компании
Метки: КАМИТ, ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, VOLTEX
Отрасль: Кабельная промышленность
Еще совсем недавно нагрузки на электрическую сеть в жилых помещениях были незначительными. Расчетам, монтажу сетей не уделяли должного внимания. Проекты электроснабжения выполняли по типовым схемам. Появление современной техники высокой мощности обуславливает перепланировку всей сети электрической квартирной проводки, пересчет ее по мощности и замену электрики. Чтобы выполнить проектировочные и монтажные работы в новой формации, необходимо знать современные принципы обустройства электрической сети жилого помещения.
Voltex - кабель премиум класса, который надежно защитит от электрических перегрузок технику и сохранит электропроводку в Вашем доме.
Основные преимущества:
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