ООО "Ветропарки ФРВ" выступило заказчиком работ на выполнение инженерных изысканий для строительства ветровых электростанций установленной мощностью до 420 МВт.

Согласно условиям контракта, предполагается строительство 27 ветроэнергетических установок (ВЭУ) с монтажными площадками под ними, а также двух подстанций мощностью 110/35 кВ и еще двух мощностью 220/35 кВ.

Подрядчик должен будет провести ряд геофизических, геодезических и инженерных изысканий, которые помогут выбрать подходящую для объектов площадку, а также спроектировать автомобильные дороги, соединяющие ВЭУ между собой и существующими автодорогами. Исполнителю предстоит предусмотреть и прокладку линий связи, кабеля, строительство склада хранения компонентов ВЭУ, склада временного хранения, рабочего городка.

Начальная цена контракта 30 млн рублей. Заявки от участников будут принимать до 5 марта.