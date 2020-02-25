RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Инвестиции (проекты)

В Самарской области планируют строительство ветровых электростанций

В Самарской области планируют строительство ветровых электростанций

25 февраля 2020, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ВЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

159 просмотров

ООО "Ветропарки ФРВ" выступило заказчиком работ на выполнение инженерных изысканий для строительства ветровых электростанций установленной мощностью до 420 МВт.

Согласно условиям контракта, предполагается строительство 27 ветроэнергетических установок (ВЭУ) с монтажными площадками под ними, а также двух подстанций мощностью 110/35 кВ и еще двух мощностью 220/35 кВ.

Подрядчик должен будет провести ряд геофизических, геодезических и инженерных изысканий, которые помогут выбрать подходящую для объектов площадку, а также спроектировать автомобильные дороги, соединяющие ВЭУ между собой и существующими автодорогами. Исполнителю предстоит предусмотреть и прокладку линий связи, кабеля, строительство склада хранения компонентов ВЭУ, склада временного хранения, рабочего городка.

Начальная цена контракта 30 млн рублей. Заявки от участников будут принимать до 5 марта.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: volga.news

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Газопровод построят в индустриальном парке Каширы
В индустриальном парке
Мишустин утвердил индивидуальную программу развития Курганской области до 2024 года
Модернизация электросетей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно