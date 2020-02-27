Россети Сибирь продолжает принимать бесхозные энергообъекты

"Россети" призывают власти на местах активнее передавать на баланс компании бесхозные энергообъекты.

Накануне глава группы компаний "Россети" Павел Ливинский в ходе визита в Тверскую область обратился ко всем руководителям муниципалитетов с просьбой активнее выявлять бесхозяйные энергообъекты, принимать их в собственность и в дальнейшем инициировать их передачу на баланс предприятий компании:

"Только такой подход способен обеспечить безопасность эксплуатации и нахождения рядом с линиями и подстанциями, а также гарантировать надежное и качественное электроснабжение российских потребителей", - заявил он.

По его словам, бесхозяйные сети остаются серьезной проблемой электросетевого комплекса. На сегодняшний день свыше 18,5 тысяч линий электропередачи и трансформаторных подстанций не имеют собственника.

"Группа компаний "Россети" готова брать их на баланс и активно занимается этой работой: в период с 2017 года по всей стране дочерние организации нашего холдинга уже подхватили 4 тысячи подобных объектов", - сказал Ливинский.

Компания «Россети Сибирь» уже несколько лет консолидирует разрозненные электрические сети на территории девяти регионов Сибирского и Дальневосточного федерального округов. По итогам 2019 года энергокомпания «взяла под крыло» более 1300 километров линий электропередачи и около 140 энергообъектов. Все они приводятся в надлежащее техническое состояние и смогут стать залогом надежного и бесперебойного энергоснабжения для нескольких десятков тысяч потребителей и сотен социально значимых объектов.

Большое количество бесхозяйных и брошенных сетей, мелких разобщенных энергокомпаний в Сибири – наследие 1990-х годов, которое создает риски в работе электросетевого комплекса и способствует неоптимальному распределению ресурсов, связанных с его эксплуатацией, поддержанием и развитием. К тому же такая ситуация оказывает дестабилизирующее воздействие на тарифы.

Шаги по консолидации в первую очередь приносят пользу потребителям – при принятии на баланс или в аренду электросетей, энергетики проводят их ремонт или реконструкцию, внедряют в единую систему управления и выполняют все предусмотренные мероприятия по реагированию в случае технологических нарушений и восстановлению энергоснабжения. Энергосистему порой приходится собирать «по кусочкам»: это участки ЛЭП, брошенные закрывшимися промпредприятиями, изношенное имущество муниципалитетов и садово-дачных обществ.