ПК "ПрофильСталь" стала пятым резидентом ТОСЭР "Линево"

19 февраля Министерство экономического развития Российской Федерации в качестве резидента ТОСЭР «Линево» включило в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации, ООО Производственная компания «ПрофильСталь», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития. Отмечается, что это пятый резидент ТОСЭР «Линево».

В соответствии с бизнес-планом ООО «Производственная компания «ПрофильСталь» планирует реализовать на территории р.п. Линево Искитимского района инвестиционный проект «Создание завода по производству изделий и профилей, выполненных с помощью холодной штамповки и гибки».

В минэкономразвития отметили, что общий объем инвестиций проекта составит около 20 млн рублей, будет создано 23 новых рабочих места. Выход на полную проектную мощность планируется осуществить в 2021 году.