В самом северном порту страны – Певеке – прошло совещание, посвященное комплексу работ по вводу в эксплуатацию плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС, проект АО «Концерн Росэнергоатом», входящего в состав Госкорпорации «Росатом») с участием руководства Чукотского автономного округа и Концерна «Росэнергоатом». Основными темами совещания были сооружение объектов береговой инфраструктуры ПАТЭС и развитие социальной инфраструктуры Певека – города базирования станции.

Главным интересующим жителей Певека и администрации региона стал вопрос о принятии станцией функции теплоснабжения города. На совещании было отмечено, что в настоящий момент в соответствии с графиками строительно-монтажных работ на территории промплощадки ПАТЭС выполнен подвод трубопроводов теплоснабжения к точке подключения городских сетей.

«Мы завершили монтаж трубопроводов, и в согласованное время с администрацией Певека, начнём промывку и гидравлические испытания. Кроме того, мы уже договорились с «Чаунским районным коммунальным хозяйством» о временной схеме подачи тепла в город с учетом предстоящей модернизации городских сетей, которая будет действовать на первых порах», – отметил директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» Виталий Трутнев.

Следующим шагом станет реконструкция теплового хозяйства самого города: летом и осенью планируется провести работы по прокладке инженерных сетей и приступить к установке индивидуальных пунктов теплоснабжения в домах. К лету будет обеспечено подключение к теплу 5-го микрорайона Певека. В 2021 году все работы по организации теплоснабжения города от ПАТЭС по постоянной схеме должны завершиться.

Другой немаловажной темой стали работы в рамках предстоящей сдачи ПАТЭС в промышленную эксплуатацию. «Начиная с марта мы запланировали проведение дополнительных испытаний, после чего передадим все документы в Ростехнадзор для получения Заключения о соответствии (ЗОС) – документа, подтверждающего, что объект построен в точном соответствии с проектной документацией. Сама сдача ПАТЭС в промышленную эксплуатацию запланирована на лето текущего года», ‒ подчеркнул Виталий Трутнев.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы развития социальной инфраструктуры Певека.

«Как социально ответственная компания, Росэнергоатом заинтересован в активном развитии Чукотского региона, и в этом направлении мы договорились с губернатором Чукотского автономного округа совместно помогать Певеку, - отметил первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям «Росэнергоатома» Джумбери Ткебучава. - Это будет паритетная помощь 50х50 от округа и Концерна. Сейчас формируется совместная программа развития города Певека, куда войдет сооружение объектов социальной инфраструктуры, спортивных площадок, в городской школе будет развиваться баскетбольный проект Концерна «Оранжевый атом». Для школьников Певека при поддержке Концерна уже открыт современный «атом-класс». В целом эта программа направлена на то, чтобы обеспечить комфортную жизнь жителям Певека и работникам ПАТЭС. Для работников плавучей станции, нужд Росгвардии и МЧС уже выкуплено 140 квартир, в марте планируется открытие новой столовой. Люди видят, как вместе с атомной энергетикой в город приходит жизнь, появились перспективы для реального развития Певека и Чукотского автономного округа».

Напомним, что ПАТЭС выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки 19 декабря 2019 г. На сегодняшний день (25 февраля 2020 г.) она выдала в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла более 21 миллиона кВтч электроэнергии с момента включения в сеть.