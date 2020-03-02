Частный промышленный технопарк для развития проектов малых и средних предприятий по выпуску инновационного электронного оборудования заработает в Курской области к 2023 году. Об этом сообщил в понедельник по итогам подписания соглашения с администрацией региона гендиректор предприятия "Совтест АТЕ" Игорь Марков.

"В течение двух лет - первый этап [развития технопарка], заходим на площадку с инфраструктурой и помещениями, затем 5 лет идет выпуск объема продукции, создание рабочих мест, появление новых резидентов, тех, которые придут от студенческой скамьи с идеей. Будем активно привлекать инвесторов, есть уже соглашения с немецкими компаниями", - сказал Игорь Марков, гендиректор предприятия "Совтест АТЕ", на базе которого создадут технопарк.

Как в свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что основным назначением технопарка станет разработка и производство инновационного радиотехнического и электронного оборудования для всех сфер экономики. Поставлять оборудование для больниц, нефтяных, электросетевых компаний, промышленных предприятий планируется как на российский рынок, так и за рубеж.

"Компания принимает решение о дальнейшем развитии не только своего производства, а кооперации путем создания частного промышленного технопарка. Это сегодня поддерживается на федеральном уровне и будет поддерживаться на региональном уровне. Будем оказывать содействие в подключении инженерных коммуникаций, транспортной инфраструктуры", - добавил Старовойт.

По словам гендиректора "Совтест АТЕ", на развитие будущей площадки также планируется привлечь порядка 280 млн рублей в виде субсидии Минпромторга Российской Федерации.