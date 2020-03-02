Проекты в сфере добычи твердых полезных ископаемых (ТПИ) в Арктике могут получить вычет по НДПИ в размере вложенных инвестиций на развитие инфраструктуры в регионе, льготы по НДПИ могут получить также данные проекты при последующей глубокой переработке ТПИ, сообщил в понедельник глава Минвостокразвития Александр Козлов в ходе заседания экспертного совета по Арктике в Госдуме.

По его словам, данные изменения планируется внести ко второму чтению законопроекта о налоговых преференциях для проектов в Арктике.

"Также ко второму чтению налоговых преференций будут дополнены льготами для проектов в сфере добычи ТПИ. Мы при разработке законопроекта, в принципе, об этом договаривались. Что сейчас прорабатывается? Прорабатывается две льготы: по НДПИ - налоговый вычет в размере инвестиций в инфраструктуру, которая нужна для освоения месторождений, и обнуление НДПИ на определенный срок в случае глубокой переработки твердых полезных ископаемых", - сказал он.

По его словам, это поддержит переработку и сократит срок согласований при возведении объектов инфраструктуры. "Если компания сегодня готова вкладываться в инфраструктуру, (строительство - ИФ) которой должно взять на себя государство, но мы понимаем, что через все эти долгие бюджетные процессы и госпрограммы или еще что-то, то в данном случае почему бы не предусмотреть возможность (возмещения - ИФ) уже потом: построили, в налоговый орган обратились, в рабочем порядке возмещение произошло, по учету с налоговиками отработали", - сказал Козлов.

Ранее о подготовке преференций для проектов добычи твердых полезных ископаемых (ТПИ) в Арктике сообщил замглавы ведомства Александр Крутиков.

"Мы ведем активный диалог с бизнесом, чтобы подготовленные преференции позволили не просто запустить крупные проекты в сфере добычи угля, драгоценных и редкоземельных металлов, но и стимулировали их глубокую переработку. Эту работу в течение месяца планируем завершить", - сказал замминистра. Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Арктику, ранее также сообщал, что рассматривается губернаторское предложение о включении в список преференций льготы для переработки ТПИ.

Как сообщалось, в марте 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить проект стратегии развития российской арктической зоны до 2035 года. А также представить предложения по обеспечению значений показателей социального развития арктических территорий до уровня не ниже средних значений по РФ.