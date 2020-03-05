В кировском филиале «Россети Центр и Приволжье» приступили к выполнению ремонтной кампании 2020 года. На мероприятия ремонтной кампании будет направлено 350 млн рублей.

В текущем году Кировэнерго отремонтирует 93 км ВЛ класса напряжения 35 и 110 кВ, а также 5342 км распределительных сетей 10 и 0,4 кВ. Наибольшие объемы работы будут сделаны в Малмыжском, Слободском и Яранском районах области.

Кроме того, кировские энергетики выполнят ремонт оборудования на подстанциях 35 и 110 кВ. В частности, работы будут проводиться на ПС 110/35/10/6 кВ «Юрья», ПС 110/35/6 кВ «Лыжная», ПС 110/35/10 кВ «Макарье» и ряде других крупных центров питания, отвечающих за электроснабжение населенных пунктов или целых районов Кировской области. Также в планах энергетиков проведение ремонта 1026 трансформаторных подстанций 0,4/10кВ.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей и минимизации риска технологических нарушений, вызванных падением ветвей и деревьев на провода, специалисты Кировэнерго расчистят от древесно-кустарниковой растительности более 2,9 тыс. гектаров трасс ВЛ всех классов напряжения.

В Кировэнерго подчеркивают, что эффективная реализация мероприятий ремонтной программы позволяет обеспечить качество и надежность электроснабжения потребителей, в том числе в отопительный период, подготовить электросетевой комплекс региона к надежному функционированию в период нестабильных погодных условий и низких температур. В 2020 году во всех филиалах «Россети Центр и Приволжье» запланирована не менее масштабная ремонтная кампания, чем в предыдущем периоде, с акцентом на использование современных технологий и материалов, направленных на значительное повышение уровня эксплуатации и надежности работы электрооборудования.