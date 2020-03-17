Министерство науки и высшего образования РФ сформировало перечень бесплатных онлайн-курсов от ведущих вузов страны; это сделано «для эффективной организации образовательного процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».

В списке присутствуют курсы от таких вузов, как Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), МГУ им. М.В. Ломоносова, МИФИ, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Уральский федеральный университет (УрФУ), МИСиС, МФТИ, ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Самарский Университет, Финансовый университет при правительстве РФ и др.

Как отмечают в министерстве, каждый университет сам принимает решение об использовании онлайн-курсов, ориентируясь на возможность усвоения учебного материала студентами.

Вопросы подключению и предложения по включению онлайн-курсов в перечень следует направлять по электронной почте connect@online.edu.ru

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Минобрнауки опубликовало приказ, в котором российским вузам рекомендовано при необходимости перевести работников на удалённый режим работы. Отдельным приказом сказано обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме, предусмотрев возможность индивидуальных каникул для учащихся, организацию дистанционного обучения.

Министерство просвещения также рекомендовало регионам при необходимости временно переходить на дистанционное обучение.

Часть вузов страны уже последовало рекомендациям; так, на дистанционное обучение перешли Югорский государственный университет, Кубанский государственный университет; Ярославский технический университет и Ярославский педагогический университет; удалённо начали учиться студенты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского государственного института международных отношений, Высшей школы экономики, а также Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова. На свободное посещение перешли многие школы, в ряде школ начались или запланированы досрочные (и удлинённые) каникулы. Региональные власти публикуют списки универсальных ресурсов для организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.