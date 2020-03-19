Торжественный пуск первого объекта федерального проекта электрических сетей с цифровым управлением НТИ «Энерджинет» «Цифровой РЭС – Крымэнерго» — «Цифровой точки трансформации «Авангард» состоялся в селе Штормовое Сакского района.

Это событие ознаменует начало нового, цифрового этапа развития крымской энергетики. Проходит глобальная модернизация по последнему слову техники, внедряется исключительно новая технология не только для Крыма, но и для всей России, — сказал Глава РК Сергей Аксёнов.

Он также добавил, что цифровизация электрических сетей позволит усилить качество и доступность электроснабжения.

Повысится надежность электроснабжения, снизится время ликвидации аварий и оптимизируются эксплуатационные затраты. Важно также отметить, что себестоимость таких объектов по предварительным оценкам в четыре раза ниже аналогических традиционных подстанций, — подчеркнул Аксёнов.

Первый цифровой участок электрических сетей обслуживает два населенных пункта. После завершения пилотного проекта, к лету 2020 года цифровой РЭС, включающий данную цифровую точку трансформации «Авангард», будет обслуживать свыше 30 тысяч потребителей электрической энергии Сакского района, включая отдыхающих в период курортного сезона.

Глава Республики поблагодарил всех причастных к реализации данного проекта за проделанную работу.

Пилотный для полуострова проект «Цифрового РЭС» стартовал в Республике Крым год назад. Для его реализации был выбран Сакский район — в связи с его активным развитием и высокой привлекательностью для инвесторов.

Проект реализуется на базе электрических сетей 10-35 кВ ГУП РК «Крымэнерго». Для запуска цифрового участка сетей выполнена модернизация ряда объектов электрических сетей ГУП РК «Крымэнерго», построена и присоединена к действующим электрическим сетям «Цифровая точка трансформации «Авангард».

Силами ООО «Плаг Энд Плей Инжиниринг» построена цифровая точка трансформации «Авангард» и ряд новых участков линий электропередачи ВЛ 35 общей протяженностью 2,7 км. При участии специалистов ГУП РК «Крымэнерго» на линиях электропередачи установлено 17 реклоузеров и 15 неавтоматических делителей (НДЛ), реконструирована ПС 35 кВ Авангард ГУП РК «Крымэнерго» и ряд линий электропередачи классом напряжения 10-35 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, вошедших в «Цифровой РЭС» — 210,7 км (65,7 км воздушных линий электропередачи 35 кВ, 137 км воздушных линий электропередачи ВЛ 10 кВ, 8 км кабельных линий КЛ 10 кВ, включая сети ГУП РК «Крымэнерго» и потребительские сети).

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК