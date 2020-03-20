Карантин, ни шагу из дома!

Перенос Cabex и RusCableCLUB
20 марта 2020, 10:30
Рубрика: Компании
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Тенденция текущего времени - массовый переход на удаленку и работа на дому.
КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" предлагает своим партнерам провести время с пользой и открывает доступ к своему внутреннему обучающему порталу.
На портале представлены курсы для сотрудников КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" по технологиям производства и особенностям продукта.
Для начала предлагается изучить такие темы, как:
Постепенно планируется открывать остальные курсы портала.
Для прохождения обучения оставьте заявку по ссылке.
Пусть эта временная изоляция пройдет продуктивно.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter