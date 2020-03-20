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Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

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Компании

Карантин, ни шагу из дома!

Тенденция текущего времени - массовый переход на удаленку и работа на дому.

КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" предлагает своим партнерам провести время с пользой и открывает доступ к своему внутреннему обучающему порталу.

На портале представлены курсы для сотрудников КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" по технологиям производства и особенностям продукта.

Для начала предлагается изучить такие темы, как:

  1. Общие термины и определения кабельно-проводниковой продукции
  2. Маркообразование силовых кабелей до 3 кВ

Постепенно планируется открывать остальные курсы портала.

Для прохождения обучения оставьте заявку по ссылке.

Пусть эта временная изоляция пройдет продуктивно.

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Компания: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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