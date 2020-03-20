По данным регулятора в области чистой энергетики Австралии – Clean Energy Regulator (CER*) – в 2019 г. в стране было введено в эксплуатацию 6,3 ГВт новых мощностей ВИЭ-генерации, что на 24% больше, чем в 2018 г., в том числе 3,9 ГВт ветровой и солнечной генерации коммунальных предприятий и 2,4 ГВт солнечной генерации, установленной на крышах жилых и коммерческих помещений (т.е. на 40% больше, чем в 2018 г., когда было введено в эксплуатацию 1,7 ГВт мощности таких установок).

Помимо этого, регулятором объявлено о финансовом закрытии проектов сооружения объектов ВИЭ-генерации мощностью 2 ГВт и о более 6 ГВт мощности объектов ВИЭ-генерации, подключение которых к сети планируется в 2020 г. (с опережающим ростом числа крышных установок).

Несмотря на растущие проблемы с сетевой инфраструктурой доля ВИЭ-генерации на национальном электроэнергетическом рынке Австралии (National Electricity Market, NEM), которая на конец 2019 г. составила 25%, продолжает расти и, по оценкам экспертов, должна достигнуть 34% в июне 2023 г. Согласно проекту комплексного плана развития энергосистемы на 2020 г. (Integrated System Plan, ISP), разработанному AEMO**, до завершения очередной модернизации электрической сети и инфраструктурных работ к национальному энергорынку может быть подключено дополнительно до 13 ГВт мощности новых генерирующих объектов.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* Регулятор в области чистой энергетики является независимым государственным органом Австралии, ответственным за применение законодательства по сокращению выбросов углерода и увеличению использования чистой энергии.

** Australian Energy Market Operator (AEMO) -- австралийская энергокомпания, совмещающая функции оператора национального рынка и системного оператора восточной и южной энергосистем страны.