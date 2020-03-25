Специалисты «Россети Северный Кавказ» приступили к реализации программы реконструкции одного из важнейших в структуре электроснабжения Нальчика объекта – подстанции 110/6 кВт «Водозабор». Всего в техническое перевооружение подстанции "Водозабор" столицы Кабардино-Балкарской республики компания "Россети Северный Кавказ" инвестирует более 300 миллионов рублей.



Энергообъект, который обеспечивает электроэнергией основной водозаборный узел питьевой воды города Нальчик с населением более 260 тысяч человек, по сути, будет построен заново. Действующее оборудование устарело морально и нормативно - подстанция «Водозабор» была введена в эксплуатацию в 1987 году. Резерв имеющейся мощности составляет около 3,5 МВт. Объект обеспечивает энергоресурсом и предприятия, расположенные в промышленной зоне Чегемского района. Потребности в мощностях растут, так как активно развиваются новые производства. Также подстанция "Водозабор" питает целый ряд небольших трансформаторных подстанций.



В течение двух лет на территории питающего центра будет построено новое административное здание, но самое главное - будет приобретен и смонтирован полный перечень электротехнического оборудования для обеспечения номинальной мощности 110/6 кВт. Почти все приобретаемое оборудование - российского производства.



Строительство новой подстанции взамен устаревшей обеспечит уменьшение потерь, сведет к минимуму риск аварийных отключений и обеспечит не только стабильность электроснабжения, но и растущий спрос на электроэнергию в Нальчике.