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Встречи

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор "Россети Центр" – управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский провели рабочую встречу

Россети Центр и Приволжье, МРСК Центра и Приволжья, Калугаэнерго

Россети Центр и Приволжье, МРСК Центра и Приволжья, Калугаэнерго

26 марта 2020 года состоялась рабочая встреча врио Губернатора Калужской области Владислава Шапши и генерального директора "Россети Центр" – управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игоря Маковского, на которой обсуждались актуальные вопросы развития электросетевого комплекса региона.

В частности, стороны обсудили алгоритм взаимодействия штабов энергокомпании и региона в условиях режима повышенной готовности, введенного из-за сложившейся эпидемиологической обстановки. Игорь Маковский доложил главе региона о мерах, которые предпринимаются в филиале «Калугаэнерго» и в целом в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по профилактике и недопущению распространения вирусных инфекций.

Игорь Маковский сообщил Владиславу Шапше о предварительных итогах прохождения филиалом отопительного сезона, организации безаварийной работы оперативных служб «Калугаэнерго». Генеральный директор "Россети Центр" – управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" отметил, что компанией были приняты все необходимые меры в период мощного урагана, который накрыл в середине марта несколько регионов Центральной России, в том числе и Калужскую область. Было произведено перераспределение сил и средств, что позволило оперативно устранить нарушения.

Обсудили участники встречи и дальнейшее поэтапное выполнение «дорожной карты» программы цифровой трансформации до 2021 года. Игорь Маковский подчеркнул, что в рамках подписанного соглашения энергокомпания в 2019 году исполнила перед регионом все обязательства в части программы цифровизации, что позволило существенно повысить надежность функционирования электросети в период неблагоприятных погодных явлений.

Владислав Шапша поблагодарил Игоря Маковского за системную работу по повышению качества электроснабжения потребителей региона, особо отметив, что в настоящее время «главное обеспечить надежное электроснабжение наших людей».

Игорь Маковский, генеральный директор "Россети Центр" – управляющей организации "Россети Центр и Приволжье": «С руководством Калужской области у нас налажено конструктивное сотрудничество. Сегодня мы обсудили самые актуальные вопросы развития электросетевого комплекса, еще раз «сверили часы» в реализации цифровых проектов. Это важно, потому что главная суть цифровизации – повышение качества услуг для наших потребителей: именно для них мы реализуем эту программу, чтобы и промышленные гиганты, и каждый бытовой абонент почувствовали позитивные изменения».

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