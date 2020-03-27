В 2020 году викторина «Знаешь ли ты историю электроэнергетики?» (далее – Викторина) пройдет в двух секциях: на русском и английском языках. Первый тур Викторины для секции на русском языке состоится 19 мая 2020 года, для секции на английском языке - 21 мая 2020 года.

В рамках мероприятия участникам предстоит ответить на 20 занимательных вопросов, связанных со становлением и развитием науки, а также с интересными фактами об электроэнергетике.

Цель Викторины – повышение мотивации студентов к изучению электроэнергетики, а также повышение уровня знаний в этой области.

Викторина проводится в два этапа. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, проходят во второй тур. Победители второго тура получат дипломы и памятные призы.

Викторина проводится в индивидуальном зачете. Принять участие в Викторине могут студенты дневных отделений Российских технических вузов, обучающиеся по электроэнергетическим и электротехническим специальностям.

Для того чтобы стать участником Викторины, необходимо зарегистрироваться в специальном разделе на сайте Благотворительного фонд «Надежная смена» - http://fondsmena.ru/reg/viktorina-2020/ (необходима предварительная регистрация в личном кабинете, если ранее участник не был зарегистрирован на проекты Благотворительного фонда «Надежная смена»).

Викторина реализуется при поддержке Молодежной секции Российского национального комитета СИГРЭ, Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») и фонда «Надежная смена».

Оргкомитет Викторины:

Гольтваниченко Анжелика Олеговна, координатор от Фонда «Надежная смена», тел. +7(910)834-05-93, e-mail: goltvanichenko@fondsmena.ru.

Информационная поддержка:

Алена Гинс, тел. +7(922)223-37-89, e-mail: pr@fondsmena.ru.

Актуальная информация о Викторине на сайте Благотворительного фонда «Надежная смена»: http://fondsmena.ru/project/viktorina2020/

Официальный сайт МС РНК СИГРЭ: http://cigre.ru/rnk/youth/.