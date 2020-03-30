Atlas Cables перешла на домашнее производство

Из-за коронавируса многие производства по всей Великобритании были вынуждены либо закрывать, либо сокращать свои мощности, чтобы обеспечить выполнение мер карантина. Компания Atlas Cables выбрала другой путь — в Англии его называют коттеджным производством. Это стало возможным потому, что Atlas первой в мире создала кабели, которые собираются без применения припоя.

Наряду с улучшением качества самих кабелей и связи это позволило Atlas Cables наладить производство своих кабелей дома у сотрудников. Они расположили рабочие места на своих кухнях или в гостиных — там, где нашлось место. Соответственно, и весь офисный персонал также работает дома, что в нынешних условиях и вовсе дело обычное. По словам представителей Atlas Cables, таким образом поставки и отгрузки продукции компании будут продолжаться в обычном режиме.

Кевин Келли (Kevin Kelly), управляющий директор Atlas, по этому поводу заявил:

«В эти беспрецедентные времена многие люди находятся дома и могут обратить свое внимание на свои развлекательные системы. Для нас важно, чтобы кто-нибудь, захотев обновить свои кабели, имел бы возможность сделать это с продукцией Atlas. Поэтому поддержание уровня наших запасов было принципиально. И когда был предложен вариант домашнего производства, мы достигли 100% согласия. Благодаря преданности нашей команды, мы смогли сделать это».

Кабели Atlas, как и раньше, доступны онлайн в специализированных аудиомагазинах в Великобритании.