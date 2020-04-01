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Контракты

Дорожники заключили 73 % контрактов для выполнения нацпроекта

Дорожники заключили 73 % контрактов для выполнения нацпроекта

1 апреля 2020, 10:55
Рубрика: Контракты
Метки: НАЦПРОЕКТ, БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на конец марта было заключено 73 % контрактов на строительство объектов запланированных на 2020 год. Такую информацию распространил Росавтодор по итогам селекторного совещания.

Заместитель министра транспорта – руководитель федерального дорожного агентства Андрей Костюк в ходе совещания отметил, что реализация национального проекта в первом квартале этого года проходит в регионах в достаточном объеме. В план-график этого года внесены 93 % строительных объектов. Торги проводятся в плановом режиме, конкурсные процедуры завершены по 81 % объектов, по 73 % – подписаны контракты. Работа ведется во всех субъектах Российской Федерации, отставание наблюдается лишь в Магаданской области и Чукотском автономном округе, которые к концу марта не внесли в план-график ни одного объекта.

Падение курса рубля, отмечалось на совещании, уже привело к росту цен на ряд импортных материалов и оборудования, но пока серьезных проблем с удорожанием контрактов не отмечено.

Несмотря на карантинные мероприятия, дорожные работы не останавливаются. Росавтодор, как предприятие непрерывного цикла, продолжает работу в обычном графике, часть сотрудников переведено на удаленный режим работы. Подрядные организации во всех регионах строительные работы не приостанавливали и продолжают исполнять свои контрактные обязательства. На объектах строительства осуществляется дезинфекция, созданы изоляторы для минимизации распространения заражения, установлено дежурство медицинских работников.

Всего по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» строительной дорожной отрасли предстоит освоить в 2020 году 76,6 млрд рублей.

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