Заключен муниципальный контракт на строительство физкультурно-спортивного комплекса по улице Вересова в квартале 239 Великого Новгорода. Подряд на 126 513 869,79 руб. выполнит ООО «Спецтехкомплект» из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщается на сайте городской администрации. Здесь же уточняется, что в результате аукциона подрядчик «подвинулся» на 5,9 млн. рублей. Комментарий администрации Великого Новгорода:

«За основу создания объекта взят типовой проект строительства физкультурно-спортивного комплекса в г. Тольятти. Проект был доработан в Великом Новгороде с привязкой к местности с учетом инженерно-геологических, геодезических и экологических изысканий. В состав физкультурно-спортивного комплекса входят спортивный зал и административный блок. Предусмотрены гардероб, тренерская, медпункт, душевая, раздевалка, венткамера, электрощитовая, тамбуры, вестибюль, инвентарная».

Так, спортивный зал предназначен для игровых видов спорта: мини-футбола, волейбола, баскетбола. Также в проекте предусмотрены конструктивные, объёмно-планировочные и технические решения, обеспечивающие безопасное перемещение маломобильной группы населения: парковки транспорта на два машиноместа вдоль ул. Вересова в непосредственной близости к основному входу в здание. В местах высадки и передвижения из личного автотранспорта до входов в здание применяются покрытия с поверхностью, не допускающей скольжения. Тротуар с нескользким покрытием со спусками для беспрепятственного проезда колясок и прохода посетителей к главному входу в здание. Доступ инвалидов-колясочников в здание со стороны центрального фасада осуществляется при помощи пандуса. Проектом также предусматривается освещение территории уличными светильниками на опорах. Благоустройство территории - размещение скамеек, урн, элементов озеленения, хозяйственных площадок (контейнерной площадки). Общая площадь одноэтажного здания 1446,8 кв.м. Площадь участка под строительство здания физкультурно-спортивного комплекса- 685 кв. м.

«После приемки социального объекта на ул. Вересова в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс планируется передать в оперативное управление муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа № 2», - уточнили в мэрии.

Добавим, что строительство комплекса на ул. Вересова должно быть завершено 30 октября 2021 года.