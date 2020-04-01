«Ростелеком» завершил работы по строительству оптических сетей связи к домохозяйствам районного центра Чикола и райцентра Дигора в Северной Осетии, а также селения Новогеоргиевское Моздокского района. В общей сложности сотрудники компании охватили оптикой более 1,5 тысяч домохозяйств. В рамках этого проекта дополнительно к существующим волоконно-оптическим линиям связи «Ростелекома» специалисты проложили около 40 км оптики. Во всех населенных пунктах уже начались подключения новых абонентов.

Омар Лагкуев, глава администрации Ирафского района: «Наше селение получило высокоскоростной доступ к сети интернет, а вместе с ним и иной уровень жизни. Сейчас идет интенсивное переключение абонентов с меди на оптику, а по сути – к новым, ранее не доступным ресурсам. Около ста человек подали заявки на новое подключение. И, уверен, это только начало».

Сегодня в Северной Осетии оптической инфраструктурой «Ростелекома» охвачены более 150 тысяч домохозяйств во всех районных центрах и большинстве сельских поселений. В ближайших планах компании – строительство сети еще для 6 тысяч домовладений в сельской местности республики.

Марат Дзахов, директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом: «Пропускная способность оптической сети позволяет подключить широкий спектр цифровых услуг, в числе которых “Умный дом” и “Видеонаблюдение”. Для жителей частного сектора “Ростелеком” разработал пакеты, включающие высокоскоростной доступ в интернет на скорости до 200 Мбит/с, мультимедийную платформу Wink и цифровое интерактивное телевидение. Сервис “Интерактивное ТВ” позволяет смотреть более 220 каналов, в том числе местные программы ГТРК “Алания” и “Осетия-Ирыстон”».

«Ростелеком» в рамках инвестиционной политики компании постоянно развивает собственную сетевую инфраструктуру. Специалисты национального цифрового провайдера проводят линии связи по технологии GPON в труднодоступные населенные пункты, удаленные сельские поселения, города и районные центры республики. В прошлом году «Ростелеком» в Северной Осетии завершил реализацию федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Благодаря проделанной работе современной бесплатной связью оказались охвачены поселки и села с численностью от 250 до 500 человек.

Получить более подробную информацию и оставить заявку на подключение услуг можно по телефонам 8-800-1000-800 и на сайте компании.