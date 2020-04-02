Специалисты филиала «Россети Центр»-«Ярэнерго» провели диагностическое обследование с применением тепловизионного оборудования электрических сетей, которые обеспечивают электроснабжение Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн в областном центре.

Со второго апреля госпиталь переходит на особый режим работы. Помимо оказания экстренной медицинской помощи, он начнет принимать пациентов с подозрением на COVID-19.

По распоряжению Генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского энергетикам необходимо провести анализ надежности схем электроснабжения и внеплановых осмотров электросетевого оборудования инфраструктурных и социальных объектов в зоне ответственности филиалов. Специалисты «Ярэнерго» провели обследование энергооборудования, которое обеспечивает подачу электроэнергии в госпиталь.

В процессе проведения диагностики электрооборудования, находящегося на балансе госпиталя ветеранов войн, было выявлено два развивающихся дефекта. Силами персонала «Россети Центр»-«Ярэнерго» были выполнены необходимые ремонтные работы на энергоустановках госпиталя.

Оперативные действия ярославских энергетиков позволили не допустить возникновения потенциально возможных аварийных ситуаций в медучреждении. В настоящее время оборудование находится в удовлетворительном состоянии, дефекты устранены. Электросетевая инфраструктура медицинского учреждения работает надёжно. По поручению генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского работы были выполнены в максимально короткие сроки.

Напомним, что в регионе специалисты филиала «Россети Центр»-«Ярэнерго» в соответствии с едиными указаниями ПАО «Россети» установили особый контроль за электроснабжением медучреждений, объектов по предоставлению государственных и муниципальных услуг, объектов обеспечения населения сотовой связью и доступа к сети Интернет, центров онлайн услуг и Сall- центров.