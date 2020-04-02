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За рубежом

Результаты первого эстонского аукциона по отбору проектов строительства ВИЭгенерации будут объявлены до июня 2020 года

Результаты первого эстонского аукциона по отбору проектов строительства ВИЭгенерации будут объявлены до июня 2020 года

2 апреля 2020, 16:45
Рубрика: За рубежом
Метки: Enerdata, ЭСТОНИЯ, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Министерство экономики и коммуникаций Эстонии сообщило, что на первый, проведенный в Эстонии в ноябре 2019 г., аукцион по отбору проектов ВИЭ-генерации было подано 17 заявок.

К участию в аукционе были допущены малые ВЭС, фотоэлектрические СЭС и биогазовые ТЭС установленной мощностью от 50 кВт до 1 МВт. Суммарная мощность объектов ВИЭ-генерации, которые планировалось отобрать по результатам аукциона, была ограничена 5 ГВт. Поставки чистой энергии должны начаться с 2021 г. Поданные на аукцион заявки рассматривались национальным системным оператором Elering. Аукцион вызвал огромный интерес. Общий объем представленных заявок составил 16,28 ГВт. Средняя цена предложения по стоимости поставляемой электроэнергии составила € 75,5 за МВт*ч, минимальная – чуть ниже € 60 за МВт*ч.

Победители аукциона получат ценовую надбавку к рыночной стоимости электроэнергии в размере до € 53,7 за МВт*ч в течение 12-летнего периода (предельная совокупная стоимость электроэнергии, включающая рыночную цену и надбавку, не должна превышать € 93/МВт*ч). Победители аукциона будут объявлены до 20 июня 2020 г. По заявлению министра экономики и коммуникаций Эстонии Таави Ааса, целью первого аукциона была оценка объема предложений на рынке ВИЭ, на следующих аукционах будут осуществляться более крупные закупки мощности ВИЭгенерации.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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