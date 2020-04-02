Министерство экономики и коммуникаций Эстонии сообщило, что на первый, проведенный в Эстонии в ноябре 2019 г., аукцион по отбору проектов ВИЭ-генерации было подано 17 заявок.

К участию в аукционе были допущены малые ВЭС, фотоэлектрические СЭС и биогазовые ТЭС установленной мощностью от 50 кВт до 1 МВт. Суммарная мощность объектов ВИЭ-генерации, которые планировалось отобрать по результатам аукциона, была ограничена 5 ГВт. Поставки чистой энергии должны начаться с 2021 г. Поданные на аукцион заявки рассматривались национальным системным оператором Elering. Аукцион вызвал огромный интерес. Общий объем представленных заявок составил 16,28 ГВт. Средняя цена предложения по стоимости поставляемой электроэнергии составила € 75,5 за МВт*ч, минимальная – чуть ниже € 60 за МВт*ч.

Победители аукциона получат ценовую надбавку к рыночной стоимости электроэнергии в размере до € 53,7 за МВт*ч в течение 12-летнего периода (предельная совокупная стоимость электроэнергии, включающая рыночную цену и надбавку, не должна превышать € 93/МВт*ч). Победители аукциона будут объявлены до 20 июня 2020 г. По заявлению министра экономики и коммуникаций Эстонии Таави Ааса, целью первого аукциона была оценка объема предложений на рынке ВИЭ, на следующих аукционах будут осуществляться более крупные закупки мощности ВИЭгенерации.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata