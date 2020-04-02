В Адыгее построена первая в регионе солнечная электростанция

Группа компаний «Хевел» завершила строительство Адыгейской СЭС общей мощностью 4 МВт. Расчетный объем годового производства электрической энергии составит 5 132 млн кВт*ч.

Работы по сооружению первого в регионе объекта солнечной генерации начались в ноябре 2019 года и в соответствии с графиком были завершены в марте текущего года. На данный момент на СЭС ведутся пуско-наладочные работы, отпуск электроэнергии в сеть электростанция начнёт в мае этого года.

В республике ведётся строительство ещё одной солнечной электростанции - Шовгеновской СЭС мощностью 4,9 МВт. Объект будет введен в эксплуатацию в четвёртом квартале 2020 года.

Соглашение о строительстве двух солнечных электростанций в Республике Адыгея между «Хевел» и правительством региона было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году. Объём инвестиций компании в строительство двух станций составит более 950 млн рублей.