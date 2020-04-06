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Инновации (разработки)

"ОРМЕТ" автоматизировал обогатительную фабрику

ОРМЕТ автоматизировал обогатительную фабрику

6 апреля 2020, 15:15
Рубрика: Инновации
Метки: МЕДЬ, РМК
Отрасль: Горнодобывающая промышленность Металлургия 

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МЕДЬ, РМК

Горно-обогатительное предприятие «ОРМЕТ» (Оренбургская область, входит в Группу «Русская медная компания») ввело в промышленную эксплуатацию новую автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) обогатительной фабрики. Она построена на передовых стандартах и современных средствах управления.

Благодаря новой АСУТП локальные системы управления были интегрированы в единый информационный комплекс на базе промышленного контроллера. Информацию о технологическом процессе получает оператор, который не только видит все этапы производства в режиме реального времени, но и может удаленно вносить в него коррективы. Расширились возможности сервера истории, который выполняет роль регистратора и хранилища данных. Архивация позволяет проанализировать причины отклонений и предложить технологические корректировки для их предотвращения в дальнейшем.

Комментирует начальник участка энергослужбы обогатительной фабрики АО «ОРМЕТ» Юрий Григорьев:

«Внедрение современной системы автоматизации совершенствует предприятие всесторонне. Мы не только значительно повысили надежность и эффективность управления технологией, но и улучшили организационные процессы, учет и многое другое. Резерва системы хватит на дальнейшее развитие обогатительной фабрики в течение 10-15 лет». 

Новую АСУТП на обогатительной фабрике «ОРМЕТ» ввели в конце 2018 года. На опытно-промышленную эксплуатацию системы у специалистов энергослужбы предприятия ушло около года. Инвестиции в проект составили 48 млн рублей.

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Компания: Русская медная компания

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