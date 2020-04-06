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Персоны

Совет директоров ПАО "Россети" утвердил перечень кандидатов в совет директоров компании

Совет директоров ПАО Россети утвердил перечень кандидатов в совет директоров компании

6 апреля 2020, 14:00
Рубрика: Персоны
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Решением Совета директоров компании «Россети» одобрен перечень кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества в рамках Общего собрания акционеров по итогам 2019 года, предложенный Правительством РФ.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ № 803-р от 30 марта 2020 года, а также предложением акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Компании, в число кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в совете директоров ПАО «Россети» вошли (должности указаны на момент выдвижения):

  • С.О. Аширов, генеральный директор АО «Газпром энергосбыт»;
  • Б.И. Аюев, председатель Правления акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»;
  • М.С. Быстров, председатель Правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;
  • К.А. Дмитриев, генеральный директор Акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;
  • О.М. Дубнов, вице-президент, исполнительный директор в кластере энергоэффективных технологий некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий;
  • А.С. Калинин А.С., президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
  • П.А. Ливинский, генеральный директор Публичного акционерного общества «Российские сети»;
  • Ю.В. Маневич, заместитель министра энергетики Российской Федерации;
  • А.Е. Муров, председатель правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;
  • А.В. Новак, министр энергетики Российской Федерации;
  • М.А. Расстригин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации;
  • Н.Д. Рогалев, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;
  • В.В. Фургальский, заместитель генерального директора ПАО «Россети» (с 3.04 назначен на должность директора Департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК Министерства энергетики РФ);
  • А.В. Шаронов, президент негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Московская Школа Управления «СКОЛКОВО»;
  • С.И. Шматко, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.


Кандидатами, предложенными для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, стали:

  • С.А. Балагуров, заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России; 
  • А.В. Габов, заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
  • Т.В. Зобкова, заместитель директора департамента Минэнерго России;
  • Д.А. Агамагомедова, ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества;
  • К.К. Поздняков, заместитель первого проректора федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

Контролирующим акционером ПАО «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющего 88,04 % долей в уставном капитале компании.

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