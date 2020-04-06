Решением Совета директоров компании «Россети» одобрен перечень кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества в рамках Общего собрания акционеров по итогам 2019 года, предложенный Правительством РФ.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ № 803-р от 30 марта 2020 года, а также предложением акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Компании, в число кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в совете директоров ПАО «Россети» вошли (должности указаны на момент выдвижения):
- С.О. Аширов, генеральный директор АО «Газпром энергосбыт»;
- Б.И. Аюев, председатель Правления акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»;
- М.С. Быстров, председатель Правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;
- К.А. Дмитриев, генеральный директор Акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;
- О.М. Дубнов, вице-президент, исполнительный директор в кластере энергоэффективных технологий некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий;
- А.С. Калинин А.С., президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- П.А. Ливинский, генеральный директор Публичного акционерного общества «Российские сети»;
- Ю.В. Маневич, заместитель министра энергетики Российской Федерации;
- А.Е. Муров, председатель правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;
- А.В. Новак, министр энергетики Российской Федерации;
- М.А. Расстригин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации;
- Н.Д. Рогалев, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;
- В.В. Фургальский, заместитель генерального директора ПАО «Россети» (с 3.04 назначен на должность директора Департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК Министерства энергетики РФ);
- А.В. Шаронов, президент негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Московская Школа Управления «СКОЛКОВО»;
- С.И. Шматко, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.
Кандидатами, предложенными для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, стали:
- С.А. Балагуров, заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России;
- А.В. Габов, заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
- Т.В. Зобкова, заместитель директора департамента Минэнерго России;
- Д.А. Агамагомедова, ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества;
- К.К. Поздняков, заместитель первого проректора федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Контролирующим акционером ПАО «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющего 88,04 % долей в уставном капитале компании.