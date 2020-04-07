Машиностроительный завод "Профитэкс" в городе Пятигорске Ставропольского края приступил к производству обеззараживающих устройств в условиях ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и связи региона.

"Производство обеззараживающих устройств налажено на базе машиностроительного завода "Профитэкс". Производительность выпускаемых воздухоочистителей составляет до 2 кубических метров чистого воздуха в минуту. Рециркуляционные устройства способны уничтожать до 99% бактерий и вирусов, а также плесень и грибки, находящиеся в воздушной среде различных помещений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за счет наличия фотокаталитических фильтров обеззараживатели могут уничтожать частицы размером до 0,001 мкм. В частности, они справляются с табачным дымом, формальдегидом, угарным газом и играют особую роль при борьбе с вирусами.

"Использование устройств очистки воздуха с функцией фотокатализа актуально в местах массового скопления людей. Такие установки позволяют стерилизовать атмосферу в медицинских учреждениях, на промышленных предприятиях, а также в магазинах, торговых центрах, офисах и во многих других общественных местах, минимизируя вероятность распространения большинства вирусов и бактерий", - приводятся в сообщении слова замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрия Макаркина.

Отмечается, что фотокаталитический фильтрационный элемент изготовлен из химически инертных и безвредных материалов - спеченных шариков кварцевого стекла, покрытых двуокисью титана. Под воздействием безопасного ультрафиолетового излучения на поверхности фотокаталитического фильтра микроорганизмы нейтрализуются и окисляются до газообразных углекислого газа и воды.

В России на 7 апреля зафиксированы 7 497 случаев заражения коронавирусом, 494 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (5 181). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 58 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.