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"Россети Северный Кавказ" повысят надежность электроснабжения более 50 тысяч жителей Ставрополья

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» проведут комплекс технических работ по ремонту оборудования подстанции 110/10 кВ «Промкомплекс».

В настоящее время этот питающий центр - источник электроэнергии более чем для 50 тысяч потребителей северо-западной части Ставропольского края. Объект обеспечивает электроснабжение части жителей сразу нескольких населенных пунктов - села Верхне-Русского, городов Михайловска и Ставрополя.

Работы, которые энергетики проведут на энергообъекте, позволят существенно снизить аварийность и, как следствие – повысить надежность энергоснабжения потребителей.

«Вопросам улучшения качества и надежности электроснабжения энергетики сетевой компании уделяют повышенное внимание и оперативно выполняют все необходимые мероприятия. Ремонтные работы, проводимые на подстанции «Промкомплекс», не только повысят надежность электроснабжения более 50 тысяч потребителей, но и увеличат жизненный цикл электросетевого оборудования», - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

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