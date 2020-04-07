Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» проведут комплекс технических работ по ремонту оборудования подстанции 110/10 кВ «Промкомплекс».

В настоящее время этот питающий центр - источник электроэнергии более чем для 50 тысяч потребителей северо-западной части Ставропольского края. Объект обеспечивает электроснабжение части жителей сразу нескольких населенных пунктов - села Верхне-Русского, городов Михайловска и Ставрополя.

Работы, которые энергетики проведут на энергообъекте, позволят существенно снизить аварийность и, как следствие – повысить надежность энергоснабжения потребителей.