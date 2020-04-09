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Инвестиции (проекты)

Инфекционный комплекс площадью почти 100 тыс. кв. м построят на северо-западе Москвы

Инфекционный комплекс площадью почти 100 тыс. кв. м построят на северо-западе Москвы

9 апреля 2020, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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На территории инфекционной клинической больницы №1 появится современный лечебно-диагностический комплекс, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 9 апреля 2020 года приняла решение о предоставлении земельного участка по адресу: Волоколамское шоссе, вл. 63 (СЗАО), в аренду для строительства инфекционного лечебно-диагностического комплекса на территории ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ», - говорится в сообщении.

Как сообщила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, площадь земельного участка, отведенная под создание современного медицинского комплекса, составляет 6,7 га.

«Общая площадь объекта составит 95 тыс. кв. м. Современный диагностический комплекс появится в районе Покровское-Стрешнево в рамках государственной городской программы «Развитие здравоохранения города Москвы («Столичное здравоохранение»)». В роли инвестора проекта выступит АНО «РСИ»», - приводятся в сообщении слова Пятовой.

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