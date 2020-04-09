На территории инфекционной клинической больницы №1 появится современный лечебно-диагностический комплекс, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 9 апреля 2020 года приняла решение о предоставлении земельного участка по адресу: Волоколамское шоссе, вл. 63 (СЗАО), в аренду для строительства инфекционного лечебно-диагностического комплекса на территории ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ», - говорится в сообщении.