В преддверии 75-й годовщины Великой Победы сотрудники Борисовского РЭС «Россети Центр Белгородэнерго» модернизировали наружное освещение в Парке Воинской Славы поселка Борисовка.

Энергетики заменили светильники и плафоны, выправили и покрасили торшерные стойки на территории экспозиции, посвященной легендарному танку Т-34 и самолету-истребителю СУ-27. Установили шкаф автоматизированной системы управления наружным освещением, что позволит в дистанционном режиме управлять освещением парка без отключения в ночное время.

«В этом месте применяются светильники ЖТУ-70 «Лотос», установленные на торшерных стойках. В процессе эксплуатации плафоны и лакокрасочное покрытие на стойках пришли в негодность. Мы эти недостатки исправляем, – рассказывает мастер бригады наружного освещения Борисовского РЭС Павел Зашейко.

Кроме этого, в рамках подготовки к празднику борисовские энергетики заменят устаревшие светильники ЖКУ на современные светодиодные светильники с возможностью индивидуального управления световым потоком в месте установки скульптуры «Воин Освободитель» на ул. Грайворонской районного центра. Ранее филиал уже установил в районе 310 таких светодиодных светильников, в том числе в районе мемориала «Скорбящая мать» и Вечного огня, расположенных в центральной части поселка. На сегодня все 100% светильников Борисовского района управляются автоматически.

Справочно:

Парк Воинской Славы Борисовского района основан в память о героически сражавшихся и павших здесь 13-14 марта 1943 года танкистах 1 батальона 56-й отдельной танковой бригады имени Челябинского комсомола. Имена героев помнят и чтут жители Борисовского района.