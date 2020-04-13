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IEK GROUP приглашает на вебинары по продукции IEK® и ONI®

IEK GROUP приглашает на вебинары по продукции IEK® и ONI®

13 апреля 2020, 12:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электротехника 

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Пока все дома, самое время научиться чему-то новому, получить знания, которые вам точно могут пригодиться. IEK GROUP предлагает в апреле цикл интересных и полезных вебинаров.

В ближайшую неделю (с 14 по 20 апреля) специалисты IEK GROUP расскажут вам об особенностях применения и ключевых преимуществах продукции IEK® и ONI®.

Регистрируйтесь для участия в любом вебинаре на сайте «Академии IEK GROUP».

 

График вебинаров по продукции IEK® и ONI® на 14-20 апреля 2020 г.

Тема вебинара

Дата

Время московское

Безопасность электрических сетей: силовые автоматические выключатели ИЭК

14 апреля

14:00

Антикризисное предложение электроустановочных изделий для строительного и розничного сегмента

16 апреля

10:00

Типовые решения АВР TM ONI

16 апреля

12:00

Контакторы простым языком. Обзор ассортимента. Основные отличия

17 апреля

10:00

Новинки частотно-регулируемого электропривода

17 апреля

12:00

Решения по освещению помещений торговли

20 апреля

12:00

Ассортимент продукции IEK Lighting для розничной торговли.

20 апреля

14:00

 

Присоединяйтесь к нам, будет интересно!

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