IEK GROUP приглашает на вебинары по продукции IEK® и ONI®

Пока все дома, самое время научиться чему-то новому, получить знания, которые вам точно могут пригодиться. IEK GROUP предлагает в апреле цикл интересных и полезных вебинаров.

В ближайшую неделю (с 14 по 20 апреля) специалисты IEK GROUP расскажут вам об особенностях применения и ключевых преимуществах продукции IEK® и ONI®.

Регистрируйтесь для участия в любом вебинаре на сайте «Академии IEK GROUP».

График вебинаров по продукции IEK® и ONI® на 14-20 апреля 2020 г.

Тема вебинара Дата Время московское Безопасность электрических сетей: силовые автоматические выключатели ИЭК 14 апреля 14:00 Антикризисное предложение электроустановочных изделий для строительного и розничного сегмента 16 апреля 10:00 Типовые решения АВР TM ONI 16 апреля 12:00 Контакторы простым языком. Обзор ассортимента. Основные отличия 17 апреля 10:00 Новинки частотно-регулируемого электропривода 17 апреля 12:00 Решения по освещению помещений торговли 20 апреля 12:00 Ассортимент продукции IEK Lighting для розничной торговли. 20 апреля 14:00

Присоединяйтесь к нам, будет интересно!