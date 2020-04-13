IEK GROUP приглашает на вебинары по продукции IEK® и ONI®

RusCable Insider Digest #166
13 апреля 2020, 12:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электротехника
Пока все дома, самое время научиться чему-то новому, получить знания, которые вам точно могут пригодиться. IEK GROUP предлагает в апреле цикл интересных и полезных вебинаров.
В ближайшую неделю (с 14 по 20 апреля) специалисты IEK GROUP расскажут вам об особенностях применения и ключевых преимуществах продукции IEK® и ONI®.
Регистрируйтесь для участия в любом вебинаре на сайте «Академии IEK GROUP».
График вебинаров по продукции IEK® и ONI® на 14-20 апреля 2020 г.
|
Тема вебинара
|
Дата
|
Время московское
|
Безопасность электрических сетей: силовые автоматические выключатели ИЭК
|
14 апреля
|
14:00
|
Антикризисное предложение электроустановочных изделий для строительного и розничного сегмента
|
16 апреля
|
10:00
|
Типовые решения АВР TM ONI
|
16 апреля
|
12:00
|
Контакторы простым языком. Обзор ассортимента. Основные отличия
|
17 апреля
|
10:00
|
Новинки частотно-регулируемого электропривода
|
17 апреля
|
12:00
|
Решения по освещению помещений торговли
|
20 апреля
|
12:00
|
Ассортимент продукции IEK Lighting для розничной торговли.
|
20 апреля
|
14:00
Присоединяйтесь к нам, будет интересно!
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