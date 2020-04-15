Кубанская ГАЭС получит новые высокоэффективные гидроагрегаты

В рамках реализуемой РусГидро Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций все шесть гидроагрегатов первой в России гидроаккумулирующей электростанции – Кубанской ГАЭС – будут заменены на новое, высокоэффективное оборудование, что позволит увеличить мощность станции и выработку электроэнергии.

В новом здании Кубанской ГАЭС будут смонтированы современные насос-турбинные гидроагрегаты с переменной частотой вращения, изготовленные с учетом современных достижений в области энергетического машиностроения. Шесть новых двигателей-генераторов будут произведены в Пермском крае на заводе «Электротяжмаш-Привод». Насос-турбины будут изготовлены в Словении, на предприятии Kolektor Turboinstitut, имеющем большой опыт по созданию высокоэффективных гидротурбин. Поставщики оборудования были определены по итогам закупочных процедур.

Кубанская ГАЭС была введена в эксплуатацию более 50 лет назад, в 1968 году. За это время оборудование станции достигло высокой степени износа. Кроме того, насос-турбины станции, созданные на основе серийных насосов, имели сниженный КПД и ограничения по режимам работы.

Модернизация ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС не ограничивается заменой гидроагрегатов. Уже сейчас ведутся работы по замене силовых трансформаторов, а также оборудования открытого распределительного устройства на современное элегазовое распредустройство закрытого типа (КРУЭ). Поскольку компоновка существующего здания станции, расположенного на дне водохранилища, затрудняет его реконструкцию, принято решение о строительстве нового здания ГАЭС.

Кубанская гидроаккумулирующая электростанция мощностью 15,9 МВт в турбинном режиме и 14,4 МВт в насосном режиме является головной электростанцией Каскада Кубанских ГЭС и работает в режиме сезонного регулирования. В летний паводковый период станция функционирует в турбинном режиме, заполняя Кубанское водохранилище водой, подступающей из Большого Ставропольского канала, и вырабатывая при этом электроэнергию. В зимний меженный период Кубанская ГАЭС переключается в насосный режим, подавая воду из водохранилища в канал и обеспечивая тем самым работу остальных девяти гидроэлектростанций каскада.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 101 гидротурбина, 80 генераторов, 69 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 427,5 МВт.