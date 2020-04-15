Саранский светотехнический завод "Лисма" (Мордовия) восстанавливает производство бактерицидных ламп, сообщается в пресс-релизе предприятия.

Завод "Лисма" подал заявку на сертификацию лампы ДРТ "Ультра". Это дуговая ртутная трубчатая бактерицидная лампа высокого давления, выпуск которой был прекращен в 2017 году, однако оказался востребован в настоящее время. Уже принимаются предварительные заявки на поставки этих ламп. Продукция поступит в продажу в конце следующей недели. Гарантированный срок службы - 1000 ч.

"Наше предприятие еще с советских времен выпускало широкий спектр бактерицидных ламп. Часть из них мы перестали делать в 2000-е годы, часть - позже. Последней из этой линейки как раз была ДРТ, изготовление которой прекратилось в 2017 году, ровно три года назад, вместе с остановкой всего производства ртутьсодержащих ламп на предприятии. Причиной стало ужесточение законодательства в отношении использования ртути в России. Но дело в том, что ультрафиолетовый спектр излучения обеспечивают именно соединения ртути - здесь ей альтернативы пока нет. Наши специалисты постоянно экспериментируют с появляющимися UVC-светодиодами, но пока их эффективность в десятки раз ниже, а стоимость существенно выше. Сейчас мы экстренно восстанавливаем выпуск ДРТ, потому что в условиях пандемии коронавируса и острого дефицита обеззараживающих приборов эта лампа жизненно необходима", - приводятся в сообщении слова управляющего директора завода "Лисма" Игоря Константинова.

В компании агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что завод способен наладить выпуск до 100 тыс. таких ламп в месяц при наличии заказов. Лампа ДРТ имеет ряд недостатков, но в последнее время производители бактерицидных ламп работали на импортных комплектующих, поставки которых ограничены из-за пандемии (страны, которые являлись поставщиками, используют их сами). В связи с этим быстро вывести на рынок массовое производство бактерицидных ламп сложно и возобновление выпуска на "Лисме" может стать выходом из ситуации.

На предприятии отметили, что ДРТ "Ультра" предназначена для бытовых целей. Уже в конце апреля завод может начать выпуск этих ламп в составе готового светильника, который можно использовать дома. При этом в сотрудничестве с госкорпорациями "Лисма" планирует также наладить выпуск более мощных ламп для промышленного применения и для медицинских установок. Производство может начаться уже в июне текущего года.

На предприятии также отметили, что "Лисма" продолжает работать как организация непрерывного цикла, продолжает выпуск своей обычной продукции - электрических ламп и источников света, а также медицинского стекла и нефтехимического стекла. Выполняются все требования по обеспечению безопасной работы персонала в период пандемии.

В пресс-релизе сообщается, что ДРТ "Ультра" предназначена для уничтожения патогенных микроорганизмов - бактерий, вирусов и грибов различных видов. Она обеззараживает бытовые помещения, автомобильный транспорт, воздух, воду и поверхности, а также медицинские инструменты. Бактерицидное воздействие обеспечивается ультрафиолетовым излучением, которое производит необратимые повреждения ДНК микробов, в том числе устойчивых к химическому воздействию, и вызывает их гибель в 99% случаев. Кроме того, в процессе эксплуатации лампа производит озон.

Саранский светотехнический завод "Лисма" является правопреемником ООО "Лисма", признанного банкротом в марте текущего года. Тогда же сообщалось, что группа частных лиц в составе компании "Интерфармгласс" выкупит в ходе банкротства имущественный комплекс ООО "Лисма", планирует развивать стекольное производство.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", 100% долей в ООО "Лисма" владеет ГУП республики Мордовия "Управляющая компания "Индустриальный (промышленный) парк "Светотехника".

ООО "Саранский светотехнический завод "Лисма" зарегистрировано в декабре 2019 года, 100% долей владеет Тимур Шарипов, который также является владельцем 66% долей в ООО "Интерфармгласс". По 17% долей в "Интерфармглассе" владеют также Максим Мудров и Олег Рузанкин.