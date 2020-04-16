Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил с докладом о ситуации на мировых энергетических рынках и кооперации ОПЕК+ на совещании Президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Правительства Российской Федерации.

Александр Новак отметил, что распространение коронавируса приводит к резкому уменьшению экономической активности и мобильности населения.

«В итоге происходит значительное падение спроса на нефть, что требует срочных мер по сокращению предложения на мировом рынке, недопущению затоваривания и коллапса нефтяной индустрии. С учетом падения спроса текущий переизбыток нефти оценивается от 15 до 20 млн баррелей в сутки. Снижение спроса по итогам года может составить около 8 млн барр/с, что почти 8% от мирового рынка нефти. Доступные мощности хранения могут быть заполнены уже через 4-5 недель», - подчеркнул Министр.

В этой связи, по поручению Президента России, было проведено обсуждение возможных мер со странами-производителями нефти.

«В результате обсуждений 23 страны, в том числе Россия, договорились о совместных действиях по добровольному ограничению добычи в течение двух лет. В соответствии с договоренностями, сокращение добычи в мае-июне составит суммарно 9,7 млн барр/с, это почти 10% мировой добычи. Далее добыча будет восстанавливаться, с июля по декабрь 2020 года сокращение составит 7,7 млн барр/с, а с января 2021 по апрель 2022 года - 5,7 млн барр/с. Помимо стран ОПЕК+ еще 10 стран заявили готовность оказывать поддержку балансировке рынка. Таким образом, в первые месяцы соглашения страны-производители могут снизить суточную добычу на 15-20 млн барр/с. Кроме того, было проведено совещание с ведущими нефтедобывающими компаниями. Руководители поддержали параметры сделки и отметили что требуются решительные меры для достижения баланса», - сообщил Александр Новак.

Ключевую роль в достижении этих договоренностей, по словам Министра, сыграл Президент России Владимир Путин.

"Это позволило преодолеть разногласия между участниками соглашения и достичь компромисса, - добавил Александр Новак. - При этом странами соглашения на постоянной основе будет проводиться мониторинг оценки ситуации на рынке с возможностью корректировки параметров сделки. На прошлой неделе в пятницу прошла встреча министров энергетики G20, почти все производители отметили солидарность с усилиями ОПЕК+ по снижению добычи». - подчеркнул глава Минэнерго России.

Принятые ведущими нефтедобывающими странами меры позволят нивелировать последствия снижения спроса, избежать затоваривания хранилищ, а также повысить финансовую устойчивость мировой экономики, резюмировал Александр Новак, также подчеркнув, что компании ТЭК продолжают работу по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме нефтью и нефтепродуктами.

Ознакомиться с полным текстом доклада можно на сайте Минэнерго, в разделе «Доклады и презентации», а также в разделе «Видеогалерея».