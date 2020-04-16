Компания «Россети Северо-Запад» в осенне-зимний период (ОЗП) 2019/20 годов снизила количество отключений в сетях 6-150 кВ на 10% по сравнению с ОЗП 2018/19 гг. При этом энергетики успешно ликвидировали последствия сильнейших ураганов и паводков.



Сокращение числа технологических нарушений стало возможным благодаря реализации ремонтной программы. В 2019 году компания «Россети Северо-Запад» отремонтировала около 10,5 тыс. км линий электропередачи 0,4-220 кВ, 15 силовых трансформаторов на центрах питания 35-220 кВ, а также около 1,8 тыс. трансформаторных подстанций.



Напомним, в октябре 2019 года энергетики «Россети Северо-Запад» устранили последствия мощного урагана в Новгородской и Псковской областях, а в декабре – последствия урагана «Ксандр» в Новгородской, Псковской областях и Республике Карелия. Специалисты работали в сложных погодных условиях – при порывах ветра до 25 метров в секунду – до полного восстановления электроснабжения потребителей.



Кроме этого, в ноябре энергетики успешно ликвидировали последствия сильнейшего паводка в Новгородской и Вологодской областях.



Отметим, что группа «Россети» третий год подряд, даже на фоне роста числа опасных метеорологических явлений на 48%, качественно улучшает показатели надежности и безопасности электроснабжения потребителей в осенне-зимний период.



В период ОЗП 2019-2020 годов суммарно по всем регионам присутствия компании «Россети» число технологических нарушений в сетях всех классов напряжения, включая 0,4 кВ, сокращено в сравнении с сезоном 2018-2019 на 5%.

«Новые подходы к подготовке и риск-ориентированное управление объектами сетевой инфраструктуры в период пиковых нагрузок позволили «Россетям», не взирая на рост числа опасных метеоявлений, третий год подряд качественно улучшить показатели надежности – на сегодня одни из самых высоких в мире. В этом, прежде всего, заслуга наших сотрудников, которые готовы меняться, осваивать новые навыки в рамках реализации цифровой трансформации, постоянно повышать собственный профессионализм. Благодарен всему коллективу нашей компании и призываю так же ответственно подойти к подготовке к очередному осенне-зимнему сезону, чтобы пройти его еще лучше», - отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.