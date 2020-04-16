На Едином агрегаторе торговли «Березка» с начала обязательного режима самоизоляции на 1155 позиций увеличилось количество поставщиков товаров, работ и услуг. Больше всего предложений от предпринимателей появилось в разделе «Строительство и ремонт».

Единый агрегатор торговли – автоматизированная информационная система, позволяющая совершать на территории Российской Федерации малые закупки в электронной форме в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ. Оператором ЕАТ выступает дочерняя компания Госкорпорации Ростех «РТ – Проектные технологии».

«Ввиду падения спроса на товары, работы и услуги со стороны населения, в ближайшие три месяца большое количество предпринимателей рискуют потерять свое дело. В этой связи особую актуальность приобретает возможность реализации предпринимателями своих ТРУ государственным заказчикам, которые в текущих условиях продолжают свою деятельность и осуществляют закупки в электронном формате с использованием ЕАТ. На «Березке» зарегистрировано 15 тысяч государственных заказчиков со всей России, в том числе госкорпорации. Подобный канал продаж может стать хорошим «антикризисным» решением для представителей МСП. Только за последние три недели на агрегаторе заключено сделок на 232 миллиона рублей», – отметил генеральный директор «РТ – Проектные технологии» Сергей Ярош.

Наиболее активны заказчики Москвы и Московской области, Хабаровского края и регионов Сибири. Среди услуг максимальным спросом пользуются связанные с транспортом и предоставлением доступа к интернету. Возросло количество запросов на дистанционное обучение по дополнительным образовательным программам и дополнительному профессиональному образованию. Рейтинг популярных товаров возглавили профессиональные средства для дезинфекции и антисептики, медицинские перчатки и маски. Амплитуда первоначальных цен на маски колеблется от 90 рублей в Тверской области до 20,4 рубля в Москве. Средняя цена по России 47,73 рубля.