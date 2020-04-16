Кластер энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» договорился о дорожной карте сотрудничества с израильскими high-tech компаниями Venture RIF Capital и AMRAA Consulting. Партнеры будут развивать и продвигать инновационные продукты на рынках России, Израиля и других стран.

Фонд «Сколково», венчурный фонд Venture RIF Capital и компания AMRAA Consulting договорились о начале совместной работы по направлениям энергоэффективных технологий в транспорте и промышленности. Цель сотрудничества – сопровождение разработок и поддержка в коммерциализации высокотехнологичных стартапов на рынках России, Израиля и стран Азии.

Партнеры уже определили первое направление для сотрудничества – проекты в области повышения эффективности аэропортовой инфраструктуры, в том числе в области сокращения выбросов СО 2 в атмосферу. В портфеле израильского венчурного фонда есть успешные стартапы, которые реализуют пилотные проекты в аэропортах мира. К сотрудничеству по данной тематике проявили интерес три резидента «Сколково», которые проводят опытную эксплуатацию технологий обслуживания аэропортов в России.

В апреле-мае 2020 года стороны совместно определят израильские компании, которые планируют воспользоваться программами софтлендинга (поддержки по запуску стартапа в России) и партнерства в «Сколково» для развития, коммерциализации и локализации инновационных продуктов в России. Уже организовано взаимодействие сколковских участников с израильскими партнерами для создания совместных комплексных решений. Они будут отработаны в России и предложены к внедрению в рамках программы развития национальных аэропортов, а также в качестве комплексного решения «Умного Аэропорта» для коммерциализации на глобальных рынках. Международное взаимодействие построено на условиях совместных инвестиций, партнерской программы исследований и создания новых рабочих мест.

Олег Дубнов, Вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «Успех десятков high-tech компаний из Израиля на глобальных рынках воодушевляет команды разработчиков по всему миру. Рассчитываем, что совместная работа участников “Сколково” с израильскими партнерами послужит хорошим драйвером для запуска и коммерциализации сложных технологических проектов не только в России, но и в других странах. Для израильских коллег Фонд “Сколково” рассчитывает стать надежным партнером по разработке и запуску продуктов, востребованных на отечественном рынке. Созданная в “Сколково” уникальная экосистема позволит привлечь к совместной работе ведущих российских игроков. В столь не простое для всего мирового сообщества время мы считаем необходимым с еще большей активностью включаться в новые направления, которые будут востребованы на глобальном рынке уже завтра».