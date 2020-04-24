В Кемерово реконструируют учебный корпус КемГУ

Эксперты Красноярского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на реконструкцию здания на бульваре Строителей, где планируется разместить университетское общежитие. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Кемеровский государственный университет (КемГУ) - опорный вуз и один из крупнейших классических университетов Сибири - основан в 1953 году как Кемеровский государственный педагогический институт. Статус университета вуз получил в 1974 году.

Проектом, одобренным экспертами Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция университетского корпуса № 8, расположенного по адресу бульвар Строителей, 49. Здание переменой этажности будет состоять из трех отдельных блоков, в первом из которых – учебном блоке 1982 года постройки - выполнят частичную перепланировку для обустройства спортивных, административных и учебных помещений, утепление наружных стен с устройством навесного вентилируемого фасада, ремонт и восстановление конструкций. Второй блок, который начали строить в 1985-1992 годах, будет достроен с изменением этажности - с пяти до трех этажей. Здесь разместят жилые помещения для 219 учащихся, актовый зал, буфет, подсобные и технические помещения. В третьем блоке, который возведут в ходе реконструкции, обустроят спальный корпус на 160 студентов.

В ходе реализации проекта будет проведено и комплексное благоустройство территории корпуса. Здесь оборудуют автостоянку, площадки для отдыха и занятий спортом, в том числе уличной гимнастикой, баскетболом, волейболом и мини-футболом. Также проложат прогулочные дорожки и проезды, установят малые архитектурные формы и спортивное оборудование, высадят газоны и кустарники. Вся территория будет освещена.

С учетом требований градостроительных норм как в самом здании, так и на прилегающей территории будут созданы условия для беспрепятственного и удобного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.

Проект реконструкции разработан ООО «Проектный институт «ГРАДЪ». Работы финансируются за счет средств федерального бюджета.

Фото: Кемеровский государственный университет