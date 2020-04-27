Оперативный персонал энергоблока № 2 второй очереди Ленинградской АЭС полностью готов к началу пусковых операций и дальнейшей эксплуатации блока: экзамен в Ростехнадзоре успешно сдали 35 работников блочного пункта управления. К ним относятся ведущие инженеры по управлению реактором и турбиной, начальники смен реакторного и турбинного цехов, начальники смены блока.

«Результаты подготовки оперативного персонала говорят сами за себя: все работники сдали теоретический и практический экзамены с первого раза. Обучение проходило в течение 7-11 месяцев, в зависимости от должности работника. Помимо теоретического обучения в классах и практического обучения на полномасштабном и аналитическом тренажерах в учебно-тренировочном подразделении, персонал прошел полноценную стажировку на действующем энергоблоке № 1 Ленинградской АЭС. Оперативники получили разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии и в ближайшее время приступят к первой ключевой операции – физическому пуску блока», - отметил главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.

В период ввода энергоблока в работу и далее во время эксплуатации оперативный персонал блочного пункта управления в режиме «нон-стоп» будет управлять всеми технологическими процессами на блоке: контролировать и анализировать десятки тысяч показателей низовых датчиков, размещенных на всех объектах энергоблока, изменять параметры эксплуатации – все для того, чтобы обеспечить надежную, безопасную и эффективную эксплуатацию блока.

На 2020 год запланированы физический и энергетический пуск, опытно-промышленная эксплуатация энергоблока № 2 Ленинградской АЭС. Ввод в промышленную эксплуатацию второго блока запланирован на начало 2021 года.

Источник: Управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС