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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

АСИ запускает открытый отбор практик с использованием AI & Data

АСИ запускает открытый отбор практик с использованием AI & Data

27 апреля 2020, 18:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: АСИ

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Агентство стратегических инициатив ищет эффективные антикризисные практики на базе искусственного интеллекта и анализа данных. Лучшие из них будут использовать, чтобы улучшить социально-экономическую ситуацию в регионах, снизить госрасходы и поддержать людей в трудной ситуации.

Участвуют компании и разработчики, которые подтвердят эффективность своих решений. Подробности об отборе.

Подать заявку можно до 15 мая.

Организаторы отвечают на вопросы:

+7(926)246-02-51, contest@datamasters.ruhttps://tele.gg/datamasters_asi.

И регулярно публикуют новости в соцсетях: FacebookВКонтактеInstagram.

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