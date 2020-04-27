АСИ запускает открытый отбор практик с использованием AI & Data

Агентство стратегических инициатив ищет эффективные антикризисные практики на базе искусственного интеллекта и анализа данных. Лучшие из них будут использовать, чтобы улучшить социально-экономическую ситуацию в регионах, снизить госрасходы и поддержать людей в трудной ситуации.

Участвуют компании и разработчики, которые подтвердят эффективность своих решений. Подробности об отборе.

Подать заявку можно до 15 мая.

Организаторы отвечают на вопросы:

+7(926)246-02-51, contest@datamasters.ru, https://tele.gg/datamasters_asi.

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