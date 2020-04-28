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Мероприятия

Минстрой России проведёт вебинар по градостроительной деятельности и архитектуре

Минстрой России проведёт вебинар по градостроительной деятельности и архитектуре

28 апреля 2020, 16:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНСТРОЙ, ОНЛАЙН
Отрасль: Строительство 

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Минстрой России проводит онлайн-семинар, посвящённый актуальным вопросам строительной отрасли. В этот вторник, 28 апреля, в 10.00 состоится экспертное обсуждение по теме градостроительной деятельности и архитектуры.

От Минстроя России участие в семинаре примет заместитель министра Дмитрий Волков.

Спикерами станут  региональные руководители, в чьей компетенции находятся вопросы архитектуры и градостроительства, из Астраханской области, Краснодарского края, Калужской и Нижегородской областей, городов Сочи и Дербент.

Модератор:

Евгения Муринец, Советник губернатора Астраханской области, Член Экспертного совета АСИ,  Преподаватель магистратуры РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом», директор Института градостроительной политики.

В ходе вебинара эксперты обсудят вопросы практики управления городом, а также основные тенденции градостроительного развития сегодня.

Участники конференции расскажут о правовом регулировании согласования архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства, основных направлениях градостроительной политики Минстроя России, обсудят предложения министерства по внесению изменений в Градостроительное законодательство.

Региональные эксперты поднимут вопросы  сложившейся в субъектах практики градостроительного регулирования, новых подходов, уникальных особенностей города и работы с историческим наследием, акцентируют внимание на текущих проблемах регионов.

Для участия в вебинаре необходимо пройти по ссылке: https://trueconf.astrobl.ru/c/1395461201

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