Минстрой России проводит онлайн-семинар, посвящённый актуальным вопросам строительной отрасли. В этот вторник, 28 апреля, в 10.00 состоится экспертное обсуждение по теме градостроительной деятельности и архитектуры.



От Минстроя России участие в семинаре примет заместитель министра Дмитрий Волков.



Спикерами станут региональные руководители, в чьей компетенции находятся вопросы архитектуры и градостроительства, из Астраханской области, Краснодарского края, Калужской и Нижегородской областей, городов Сочи и Дербент.



Модератор:



Евгения Муринец, Советник губернатора Астраханской области, Член Экспертного совета АСИ, Преподаватель магистратуры РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом», директор Института градостроительной политики.



В ходе вебинара эксперты обсудят вопросы практики управления городом, а также основные тенденции градостроительного развития сегодня.



Участники конференции расскажут о правовом регулировании согласования архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства, основных направлениях градостроительной политики Минстроя России, обсудят предложения министерства по внесению изменений в Градостроительное законодательство.



Региональные эксперты поднимут вопросы сложившейся в субъектах практики градостроительного регулирования, новых подходов, уникальных особенностей города и работы с историческим наследием, акцентируют внимание на текущих проблемах регионов.



Для участия в вебинаре необходимо пройти по ссылке: https://trueconf.astrobl.ru/c/1395461201