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Компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в онлайн-конференции на тему "Внедрение систем ADMS"

Компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в онлайн-конференции на тему Внедрение систем ADMS

28 апреля 2020, 17:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, Smart Grid, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика 

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Уважаемые коллеги!

Компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в онлайн-конференции на тему «Внедрение систем ADMS» (ADMS Implementation), которая состоится 15 мая 2020 года в 15:00-16:30 (мск) с использованием сервиса CrowdCast.

Основная тема конференции: реализация систем ADMS и интеграция данных для обеспечения расширенного прогнозирования.

Регистрация участников: ссылка.

Программа конференции: ссылка.

Указания по использованию платформы CrowdCast: ссылка.

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