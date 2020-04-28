Уважаемые коллеги!

Компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в онлайн-конференции на тему «Внедрение систем ADMS» (ADMS Implementation), которая состоится 15 мая 2020 года в 15:00-16:30 (мск) с использованием сервиса CrowdCast.

Основная тема конференции: реализация систем ADMS и интеграция данных для обеспечения расширенного прогнозирования.

Регистрация участников: ссылка.

Программа конференции: ссылка.

Указания по использованию платформы CrowdCast: ссылка.