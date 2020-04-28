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28 апреля 2020, 17:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, Smart Grid, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика
Уважаемые коллеги!
Компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в онлайн-конференции на тему «Внедрение систем ADMS» (ADMS Implementation), которая состоится 15 мая 2020 года в 15:00-16:30 (мск) с использованием сервиса CrowdCast.
Основная тема конференции: реализация систем ADMS и интеграция данных для обеспечения расширенного прогнозирования.
Регистрация участников: ссылка.
Программа конференции: ссылка.
Указания по использованию платформы CrowdCast: ссылка.
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