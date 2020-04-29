До конца мая в Чувашии должны пройти аукционы, где заключаются государственные контракты на строительство в республике новых детских садов. Кроме того, из республиканского бюджета выделены деньги на возведение и реконструкцию десятков других объектов социального назначения.

В этом году Правительство Чувашии выделило 4 миллиарда 792 миллиона бюджетных рублей, на которые планируется построить и реконструировать 12 детских садов, 5 школ, 4 дома культуры, 17 спортивных объектов, 2 объекта социальной сферы, 7 медицинских учреждений, 9 объектов газоснабжения и электроснабжения, 6 объектов водоснабжения, столько же очистных сооружений и блочно-модульных котельных. Из этих денег финансируются и переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, - сообщается на официальном сайте Администрации главы республики. Эти цифры были названы на прошедшем в Чебоксарах правительственном совещании по обсуждению республиканской адресной инвестиционной программы. Конкретнее, до конца года должны обновить здания Чувашской государственной филармонии и стационара Городской детской больницы № 2, достроить региональный центр по хоккею при Чувашском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова, построить также восемь футбольных полей в сельских районах. При этом затянулось прохождение экспертизы и проведение конкурсных процедур заключения государственных контрактов на строительство детских садов. Но, по информации Министерства образования и молодежной политики республики, до 30 мая планируется провести аукцион, где будут определены все подрядчики на строительство дошкольных учреждений.

Напомним. как писала «Версия», еще при старом руководстве республики все детские сады, построенные в течение 2019 года в Чувашии, были введены в эксплуатацию со значительным отставанием от графика. Задержка открытия доходила до полугода. По мнению экспертов Общероссийского Народного Фронта, все задержки были связаны с некомпетентностью подрядных организаций. Например, в микрорайоне «Серебряные ключи» в Чебоксарах из-за некачественной проектно-сметной документации пришлось совсем отказаться от строительства дошкольного учреждения. Оказалось, что подведение инженерных коммуникаций к садику будет очень затратным. Активисты общественной организации призвали власти учесть все ошибки 2019 года и более ответственно подойти к реализации нацпроекта «Демография» в этом году. По данным министерства образования Чувашии, с начала 2019 до конца 2021 года в регионе появится 71 детский сад в расчете на 13 тысяч детей. На эти цели выделено восемь миллиардов рублей. Пока же мест для всех дошкольников в садиках не хватает.