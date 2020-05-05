Денис Мантуров посетил предприятия Тверской области

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Тверскую область вместе с Губернатором Тверской области Игорем Руденей посетил АО «Кимрская фабрика им. Горького» и ПАО «Электромеханика», где наградил ведомственными наградами отличившихся сотрудников.

На АО «Кимрская фабрика им. Горького» глава Минпромторга России осмотрел производство специальной одежды и обуви для защиты кожных покровов от радиоактивных, биологических и химических агрессивных веществ, а также респираторов промышленных. Он поблагодарил руководство и коллектив предприятия за ответственное отношение к общему делу по обеспечению россиян важной продукцией. Помимо большой номенклатуры респираторов Кимрская фабрика также производит защитные костюмы и обеспечивает производство полного комплекса средств индивидуальной защиты.

Если говорить о сегодняшнем дне, то в условиях развития коронавирусной инфекции предприятию благодаря только оптимизации технологических процессов с начала года удалось нарастить производственные мощности по респираторам на 80% и выйти на показатель до 100 тыс. респираторов в сутки. При этом мы поддержали выделение фабрике займа через Фонд развития промышленности на закупку дополнительного оборудования, которое позволит дополнительно увеличить производственные возможности предприятия на 300 тыс. респираторов в месяц

- подчеркнул Денис Мантуров.

В свою очередь Игорь Руденя отметил, что продукция предприятия поступает в лечебно-профилактические учреждения, федеральные и региональные органы исполнительной власти и правопорядка, аптечные сети и промышленные предприятия большинства субъектов Российской Федерации.

Что касается в целом ситуации по стране, то благодаря нашим усилиям производство респираторов увеличили до 470 тысяч в сутки и продолжаем наращивать эти объемы

- подчеркнул глава Минпромторга России.

Также на ОА «Кимрская фабрика им. Горького» Денис Мантуров принял участие в запуске производства медицинских респираторов «Лепесток», «СПИРО-403».

В г. Ржев Министр посетил ПАО «Электромеханика», которое специализируется на производстве оборудования для порошковой металлургии, сварочного оборудования, а также термического и литейного оборудования. Совсем недавно на предприятии было налажено производство клапанных систем для аппаратов ИВЛ.

То, что вы всего за месяц освоили выпуск этой критической для всей страны продукции и уже обеспечили ей больницы Твери заслуживает самой высокой оценки. Знаю, что у вас есть планы нарастить производство этой номенклатуры до объемов, которые позволят закрыть потребности медучреждений всего Центрального федерального округа, а может даже и других регионов

- подчеркнул Денис Мантуров.

В свою очередь Губернатор Тверской области Игорь Руденя сказал:

Сегодня по поручению Президента Владимира Путина масштабная работа ведется практически в круглосуточном режиме. Благодаря таким предприятиям, как Электромеханика, благодаря Минпромторгу России в Тверской области ежедневно увеличивается коечный фонд региона, оборудованный в соответствии со всеми требованиями и стандартами

В завершение Денис Мантуров поблагодарил коллектив предприятия за самоотверженную работу.

АО «Кимрская фабрика им. Горького» основано в 1925 году, в настоящее время является ведущим специализированным предприятием по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) — противоаэрозольных и газопылезащитных респираторов — в том числе широко известных респираторов ШБ-1 «Лепесток» и крупнейшим производителем средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов при работе с радиоактивными и агрессивными веществами, а также аналитических фильтров АФА для контроля аэродисперсных примесей в воздушной среде.

ПАО «Электромеханика» является многофункциональным универсальным машиностроительным предприятием, специализирующимся на разработке и изготовлении сложного высокотехнологичного наукоемкого оборудования и интеллектуальной научно-технической продукции. С момента основания предприятия и до настоящего времени ПАО "Электромеханика" производит новейшее технологические средства в областях сварки, термической обработки, литья, электрохимических и электрофизических способов обработки сталей и сплавов, применяемых в авиационной промышленности, энергетике и других отраслях. Продукция поставляется предприятиям Российской Федерации и за рубеж - в Беларусь, Казахстан, Индию, Францию, Китай и другие страны.