Endesa, через свою дочернюю компанию в области возобновляемой энергетики Enel Green Power España, приступила к строительству своего второго солнечного парка мощностью около 50 МВт в городе Кармона, провинция Севилья, Испания. Строительство этой солнечной электростанции, известной как Los Naranjos, будет завершено к концу 2020 года. Общий объем инвестиций составит 28,2 миллиона евро.

Los Naranjos будет состоять из 128 520 солнечных панелей, мощностью 340 ватт каждая. Для эксплуатации этих объектов компания Endesa, через Enel Green Power España, построит девять коммутационных станций, электрическую подстанцию и проложит подземную кабельную сеть длиной 4,5 километра.

Ожидается, что объект будет подключен к сети в конце 2020 года, и после ввода в эксплуатацию будет вырабатывать около 100 ГВтч в год, избегая при этом ежегодных выбросов СО2 в атмосферу в объеме около 67 000 тонн.

С конца 2019 года Enel Green Power España строит еще одну солнечную станцию мощностью 50 МВт - Las Corchas в Кармоне, для ее строительства были привлечены инвестиции в объеме 30 млн евро. Эти два объекта являются крупнейшими солнечными электростанциями компании в Андалусии на сегодняшний день. Общая мощность солнечного парка составит около 100 МВт.

Строительство этого объекта возобновляемой электроэнергетики является частью стратегии Endesa по полной декарбонизации своей генерации к 2050 году. В соответствии с текущим Стратегическим планом, компания поставила цель достичь установленной мощности от объектов ВИЭ в объеме 10,2 ГВт к 2022 году по сравнению с показателем 7,4 ГВт на 2019 год, включая 879 МВт, выигранных в рамках тендеров 2017 года.

Эти станции будут построены в соответствии с критериями устойчивого проектирования, согласно модели «Устойчивой строительной площадки», примененной компанией Enel Green Power. Эта модель предусматривает установку солнечных панелей для обеспечения потребностей в энергии во время выполнения строительных работ, а также мероприятия по сохранению водных ресурсов путем установки систем хранения воды и систем сбора дождевой воды. После завершения работ эти панели и водосберегающее оборудование будут переданы городу для общественного пользования. Кроме того, еще одна инициатива предусматривает использование электротранспорта в некоторых проектах Enel Green Power España и была включена в перечень устойчивых мероприятий инжиниринга в рамках климатических проектов 2018 года Министерства экологического перехода Испании (MITECO).

В настоящее время Endesa управляет через Enel Green Power España более 7438 МВт возобновляемой мощности в Испании. Из этого объема 4701 МВт относятся к традиционной гидрогенерации, а остальные 2737 МВт - к ветровой генерации (2292 МВт), солнечной (352 МВт), мини-гидрогенерации (79 МВт) и другим возобновляемым источникам энергии (14 МВт).

Enel Green Power - глобальная бизнес-линия Группы Enel по развитию и управлению возобновляемыми источниками энергии по всему миру. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе «зеленой» энергетики и управляет объектами совокупной установленной мощностью порядка 46 ГВт. В портфель активов входят гидроэлектростанции, геотермальные электростанции, объекты солнечной и ветрогенерации. Enel Green Power активно работает над внедрением инновационных технологий на своих объектах возобновляемых источников энергии.