Ассоциация “Электрокабель” формирует полный реестр претензий
6 мая 2020, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» обеспечили электроэнергией новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Бондюг Чердынского района.
В рамках выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики провели весь комплекс мероприятий, которые позволили обеспечить выдачу необходимой для работы ФАПа мощности.
Новый модульный ФАП в селе Бондюг будет обслуживать более 600 человек, 89 из которых – дети. Это не только жители села Бондюг, но и близлежащих населённых пунктов: Чепец, Усть-Каиб, Лекмартово, Пантина и Слобода.
Отметим, что прием в новом фельдшерско-акушерском пункте будут вести 2 фельдшера и медсестра. Здесь также можно записаться на приём к узкому специалисту в Чердынской районной больнице. Кроме того, при ФАПе будет организована выдача лекарственных средств, доставка препаратов льготникам.
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