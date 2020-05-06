Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» обеспечили электроэнергией новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Бондюг Чердынского района.

В рамках выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики провели весь комплекс мероприятий, которые позволили обеспечить выдачу необходимой для работы ФАПа мощности.

Новый модульный ФАП в селе Бондюг будет обслуживать более 600 человек, 89 из которых – дети. Это не только жители села Бондюг, но и близлежащих населённых пунктов: Чепец, Усть-Каиб, Лекмартово, Пантина и Слобода.

Отметим, что прием в новом фельдшерско-акушерском пункте будут вести 2 фельдшера и медсестра. Здесь также можно записаться на приём к узкому специалисту в Чердынской районной больнице. Кроме того, при ФАПе будет организована выдача лекарственных средств, доставка препаратов льготникам.