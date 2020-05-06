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Модернизация

Энергетики "Россети Урал" обеспечили электроснабжение нового фельдшерско-акушерского пункт в селе Бондюг Чердынского района

Энергетики Россети Урал обеспечили электроснабжение нового фельдшерско-акушерского пункт в селе Бондюг Чердынского района

6 мая 2020, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» обеспечили электроэнергией новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Бондюг Чердынского района.

В рамках выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики провели весь комплекс мероприятий, которые позволили обеспечить выдачу необходимой для работы ФАПа мощности.

 Новый модульный ФАП в селе Бондюг будет обслуживать более 600 человек, 89 из которых – дети. Это не только жители села Бондюг, но и близлежащих населённых пунктов: Чепец, Усть-Каиб, Лекмартово, Пантина и Слобода.

Отметим, что прием в новом фельдшерско-акушерском пункте будут вести 2 фельдшера и медсестра. Здесь также можно записаться на приём к узкому специалисту в Чердынской районной больнице. Кроме того, при ФАПе будет организована выдача лекарственных средств, доставка препаратов льготникам.

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