6 мая начался прием заявок на Международный конкурс инновационных проектов и разработок в сфере умной энергетики «Энергопрорыв-2020». Конкурс организован Фондом «Сколково» совместно с группой «Россети» и проводится уже в восьмой раз.

В этом году тема конкурса – цифровая трансформация электросетевого комплекса. Отбор проектов ведется по 50 тематикам в рамках четырех направлений:

оборудование и технологические системы объектов электрических сетей;

автоматизированные системы корпоративного и технологического управления;

учет электрической энергии и новые сервисы для клиентов сетевых компаний;

перспективные технологии для электрических сетей.

Приоритетность тем отражена в ключевых для энергетической отрасли документах: «Цифровая трансформация 2030», «Единая техническая политика в электросетевом комплексе», «Экологическая политика электросетевого комплекса» и другие.

Кирилл Каем, Старший Вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»: «Конкурс уже доказал свою эффективность как для стартапов, так и для индустриальных партнеров Фонда “Сколково”. Партнерство с компанией “Россети” позволяет стартапам получить прямой доступ к крупнейшему потребителю технологий для электросетевого комплекса в России, максимально быстро реализовать пилотный проект и перейти к масштабированию. В компании “Россети” для этого утверждены и действуют правила прохождения пилотных проектов в компании. Это позволяет существенно сократить сроки подготовки проектов и повысить прозрачность принятия решений. По этой процедуре мы совместно с “Россетями” проведем все проекты финалистов конкурса».

Андрей Майоров, первый заместитель Генерального директора – главный инженер компании «Россети»: «Конкурс “Энергопрорыв” стал действенным механизмом поиска новых технологических решений, бизнес-инноваций и стартапов для реализации цифровой трансформации электрических сетей, а также одним из ключевых инструментов отрасли для вывода на опытно-промышленную эксплуатацию новых технологий. За всю историю конкурса 30 проектов стали победителями и вышли на опытные внедрения на объектах компании “Россети”».

К участию в конкурсе приглашаются стартапы, малые и средние инновационные компании, команды ученых и студентов, зрелые технологические компании и предприятия, работники группы «Россети».

Проектам, прошедшим отбор (планируется, что их будет больше двадцати), организаторы предоставят:

независимую профессиональную технико-экономическую экспертизу;

куратора в ДЗО ПАО «Россети» для проработки и запуска пилотного проекта в сетевых компаниях по всей стране;

доступ на объекты ДЗО ПАО «Россети» для реализации пилотного проекта и масштабирования;

менторскую поддержку Фонда «Сколково» для развития бизнес-кейса или запуска бизнеса;

доступ к инструментам поддержки Фонда «Сколково», НТИ EnergyNet и других институтов развития;

возможность привлечения инвестиций для роста бизнеса.

Заявки на участие в конкурсе «Энергопрорыв-2020» принимаются до 30 июня на официальном портале www.gridology.ru.

Этапы конкурса:

До 1 сентября ­– предварительная и предметная экспертиза заявок.

До 30 сентября – очный отбор финалистов.

До 18 ноября – разработка финалистами дорожных карт реализации проектов.

До 4 декабря – презентации проектов и награждение победителей в рамках Международного Форума «Электрические сети-2020».

Статистика конкурса:

9200+ пользователей зарегистрировано на портале конкурса;

600+ млн. руб. выручка всех стартапов-победителей за 2019 г.;

1 900+ анкет инновационных проектов;

200+ привлеченных к конкурсу экспертов;

30+ реализованных пилотных проектов в ПАО «Россети»;

15+ стартапов масштабируют свои продукты в ПАО «Россети».

За новостями конкурса можно следить на странице в Facebook: https://www.facebook.com/EnergyInsight/.

«Энергопрорыв» – ежегодный конкурс инновационных разработок в сфере интеллектуальной электроэнергетики, призванный объединить усилия и знания представителей разных областей науки и техники для создания в России электроэнергетической системы будущего. Организаторами конкурса выступают ПАО «Россети» и Кластер энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». Конкурс проводится при поддержке НТИ «Энерджинет», Министерства энергетики Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических инициатив», Правительства Москвы. Ключевые информационные партнеры – журнал «Электроэнергия. Передача и распределение» и журнал «Энергетическая политика».



Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м. объектов. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится.