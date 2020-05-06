RusCable Review
6 мая 2020, 12:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: СКОЛКОВО, ЭНЕРГОПРОРЫВ-2020
Отрасль: Электроэнергетика
6 мая начался прием заявок на Международный конкурс инновационных проектов и разработок в сфере умной энергетики «Энергопрорыв-2020». Конкурс организован Фондом «Сколково» совместно с группой «Россети» и проводится уже в восьмой раз.
В этом году тема конкурса – цифровая трансформация электросетевого комплекса. Отбор проектов ведется по 50 тематикам в рамках четырех направлений:
Приоритетность тем отражена в ключевых для энергетической отрасли документах: «Цифровая трансформация 2030», «Единая техническая политика в электросетевом комплексе», «Экологическая политика электросетевого комплекса» и другие.
Кирилл Каем, Старший Вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»: «Конкурс уже доказал свою эффективность как для стартапов, так и для индустриальных партнеров Фонда “Сколково”. Партнерство с компанией “Россети” позволяет стартапам получить прямой доступ к крупнейшему потребителю технологий для электросетевого комплекса в России, максимально быстро реализовать пилотный проект и перейти к масштабированию. В компании “Россети” для этого утверждены и действуют правила прохождения пилотных проектов в компании. Это позволяет существенно сократить сроки подготовки проектов и повысить прозрачность принятия решений. По этой процедуре мы совместно с “Россетями” проведем все проекты финалистов конкурса».
Андрей Майоров, первый заместитель Генерального директора – главный инженер компании «Россети»: «Конкурс “Энергопрорыв” стал действенным механизмом поиска новых технологических решений, бизнес-инноваций и стартапов для реализации цифровой трансформации электрических сетей, а также одним из ключевых инструментов отрасли для вывода на опытно-промышленную эксплуатацию новых технологий. За всю историю конкурса 30 проектов стали победителями и вышли на опытные внедрения на объектах компании “Россети”».
К участию в конкурсе приглашаются стартапы, малые и средние инновационные компании, команды ученых и студентов, зрелые технологические компании и предприятия, работники группы «Россети».
Проектам, прошедшим отбор (планируется, что их будет больше двадцати), организаторы предоставят:
Заявки на участие в конкурсе «Энергопрорыв-2020» принимаются до 30 июня на официальном портале www.gridology.ru.
Этапы конкурса:
Статистика конкурса:
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«Энергопрорыв» – ежегодный конкурс инновационных разработок в сфере интеллектуальной электроэнергетики, призванный объединить усилия и знания представителей разных областей науки и техники для создания в России электроэнергетической системы будущего. Организаторами конкурса выступают ПАО «Россети» и Кластер энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». Конкурс проводится при поддержке НТИ «Энерджинет», Министерства энергетики Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических инициатив», Правительства Москвы. Ключевые информационные партнеры – журнал «Электроэнергия. Передача и распределение» и журнал «Энергетическая политика».
Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м. объектов. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится.
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