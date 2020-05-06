"Россети Янтарь" в 2020 году увеличат мощность пяти подстанций

Компания «Россети Янтарь» приступила к реконструкции пяти подстанций 110 кВ в Багратионовском, Ладушкинском, Гвардейском, Полесском и Славском округах Калининградской области. Работы повысят качество и надежность электроснабжения около 100 тысяч жителей 120 населенных пунктов региона, более 200 социально значимых объектов, а также обеспечат возможность для технологического присоединения новых потребителей. Модернизацию энергоисточников планируется завершить до конца года.



Подстанции «Полесск», «Славск», «Ладушкин», «Багратионовск», «Озерки» построены в 1960-1980-х годах. Их оборудование морально и технически устарело, а мощностей не хватает для развития округов.



Энергетики смонтируют на центрах питания цифровое оборудование, заменят трансформаторы, суммарно увеличив мощность энергообъектов на 50,8 МВА – почти на 60%. Вся информация о параметрах работы будет передаваться по цифровым каналам. При этом специалисты смогут не только наблюдать за технологическими процессами, но и дистанционно управлять оборудованием.



Энергетики полностью заменят открытые распределительные устройства и общеподстанционные пункты управления, установят элегазовое — бесшумное и экологичное — оборудование. Кроме того, специалисты смонтируют комплексы средств безопасности подстанций: видеонаблюдение, технические средства охраны, ограждения.



Компания направит на модернизацию пяти подстанций более 2,1 млрд рублей.



«Работы осуществляются в соответствии с концепцией «Цифровая трансформация 2030». После завершения мероприятий с помощью «умных» технологий управлять работой всех энергообъектов можно будет дистанционно из Центра управления сетями и диспетчерских филиалов компании. Это не только повысит эффективность и безопасность эксплуатации энергообъектов, но и существенно сократит количество и длительность технологических нарушений», - прокомментировал генеральный директор «Россети Янтарь» Кирилл Юткин.



Напомним, надежное электроснабжение регионов России и подготовка к зиме в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции находятся на особом контроле главы группы «Россети» Павла Ливинского. Он поручил дочерним структурам своевременно завершить реализацию ремонтной и критической части инвестиционной программ.