RusCable.Ru объединяет глобальный опыт кабельной промышленности

В марте 2020 года российская общественность впервые со всей серьезностью столкнулась с предпосылками назревающей эпидемии COVID-19. Из далекой угрозы, бушующей сначала в Китае, а потом в ряде европейских стран, коронавирус постепенно начал превращаться в угрозу реальную – не только для здоровья населения, но и для экономики всей страны. Постепенная эвакуация граждан на родину, закрытие границ, железнодорожного и авиа- сообщений и, наконец, федеральная остановка бизнеса на принудительные «каникулы», вкупе с режимом массовой самоизоляции. Вместе с рядом политических решений, социально-экономической нестабильности – эти события привели к большой волатильности рубля, панике инвесторов и глобальному спаду в производственной и покупательской способностях.

То что происходит сегодня многие называют лишь началом грядущего кризиса, кто-то предпочитает быть оптимистичнее и строит позитивные прогнозы, а кто-то просто пытается выжить. Однако, ясно точно одно – события этого времени войдут в мировую историю, как ключевые и определяющие для целого десятилетия, которое началось всего четыре месяца назад.

Кардинальные изменения, обрушившие многие планы, стратегии и договоренности не обошли стороной и кабельный рынок. До сих пор, его участники борются уже за то, чтобы кабельную продукцию признали стратегической, а предприятия системообразующими. Однако, Правительство Российской Федерации не торопится идти на встречу. Что было месяц назад, что происходит сегодня и что будет завтра? Поиском ответов на эти вопросы, консолидацией информации и фиксированием исторических событий, происходящих на наших глазах, без перерывов и «каникул» занимается портал RusCable.Ru.

Первое независимое издание в электротехнической отрасли – RusCable.Ru уже более 20 лет является главным источником информации для специалистов отрасли. Это не только архивы знаний, оперативные и эксклюзивные новости, инсайды, интервью и репортажи, уникальные профессиональные инструменты, но и ключевая площадка для общения. Наша главная задача состоит в объединении всех представителей, участвующих в жизни электротехнического рынка – не только России, но и других стран мира.

В период глобальной борьбы с коронавирусом, изменения привычных устоев и обычаев, ухода в изоляцию – наша работа приобрела еще большую важность и значение. В течение всего апреля мы поддерживали связь с нашими коллегами по всему миру и проводили интервью с представителями ведущих компаний рынка. Сегодня, мы подводим итоги работы проведенной в апреле 2020 года.

Одним из первых крупнейших материалов серии, стало интервью с Кристианой Шелцей, генеральным директором Prysmian Group Russia. Очень важной особенностью этого материала стала дополнительная часть – полностью английская версия. Так как интервью проводилось с представителем международной компании на английском языке, мы включили оригинальный вариант текста в нашу итоговую публикацию. В будущем, мы продолжим эту практику и работу над ее развитием.

В этом интервью мы узнали у руководителя локализованного представительства лидера мирового рынка в разработке и производстве кабельно-проводниковой продукции Prysmian Group – как огромная компания с десятками филиалов по всему миру работает в эти суровые времена. Как кабельный гигант организует работу своих производств и как адаптируется под разные условия рынка. Что, возможно, ждет всех нас впереди и почему необходимо считать кабельные производства – критически важными для любого государства.

Кристиана Шелца, генеральный директор Prysmian Group Russia

«Чрезвычайная ситуация такого масштаба не может быть предсказана даже в самых смелых сценариях здоровья, безопасности и экологического равновесия», – ответила на один из наших вопросов Кристиана Шелца. «Единственная возможность для компаний быть готовыми к любым событиям – это уделять самое пристальное внимание управлению ликвидностью (запасы, платежи и сборы), сдерживать все операционные расходы, которые не являются существенными для непрерывности работы компании, и быть гибкими; все наши заводы обслуживают локальные рынки, но также квалифицированы для экспорта, так что если нам нужно остановить завод в Италии, мы все еще можем поставлять на итальянский рынок продукцию, произведенную в других странах.

Только таким образом компании могут пережить чрезвычайные ситуации и гарантировать зарплату и безопасность всем сотрудникам вместе с защитой бизнеса и интересов наших клиентов.

И последнее, но не менее важное: руководители компаний – единственные, кто способен помочь сотрудникам адаптироваться к переменам, происходящим в их жизни, и вдохновить их на будущее. В таком контексте стратегически важными становятся также разнообразие и вовлеченность. Менеджеры, чье лидерство вдохновлено высоким уровнем вовлеченности, будут иметь больше шансов добиться успеха и плавно интегрироваться в эту новую рабочую среду».

«Кабель не является предметом роскоши, он необходим для того, чтобы человечество существовало и продолжало развиваться», – эти слова Кристианы Шелцы, можно назвать ключевым призывом, который направляется правительственным структурам российскими кабельщиками.

Prysmian Group – мировой лидер в сфере энергетических и телекоммуникационных кабелях и системах, обслуживающий самые важные компании мира. С продажами более 11 миллиардов Евро в 2018 году, около 30.000 сотрудников в 50 странах, 112 заводов и 25 НИОКР. Группа занимает сильную позицию на высокотехнологичных рынках, имеет широкий продуктовый ряд, внедряет собственные высокотехнологичные разработки, и предлагает профессиональное инженерное обслуживание.

Prysmian Group, производственна площадка Arco Felice, Италия

Участником еще одной беседы, отразившейся в интервью аналогичного формата, стал Рене Штокль, директор по продажам Rosendahl Nextrom. Долгое время господин Штокль был известен как управляющий директор российского офиса продаж компании. Благодаря огромному опыту более 20-летней работы в Rosendahl Nextrom и профессиональному подходу, в марте 2019 года он был назначен на должность директора по глобальным продажам. Вместе с дружной командой, Рене занимается построением прочных связей с партнерами на мировом рынке кабельного оборудования.

В нашем диалоге мы затронули многие важные и интересные темы: как филиалы компании прошли через трудные периоды борьбы с эпидемией коронавируса. Как разные страны поддерживали население и бизнес. Как осуществляет свою работу Rosendahl Nextrom и как современные технологии помогают компании успешно решать трудные вопросы. Какие уникальные разработки уже представлены рынку и что ждет нас дальше.

Рене Штокль, директор по продажам Rosendahl Nextrom

Несмотря на все отрицательные факторы грянувшего кризиса – он смог определить те направления развития, которые являются ключевыми в современных реалиях бизнеса, а также то, что сможет принести успех для многих в обозримом будущем. Разработка и реализация умных технологий позволила ведущим компаниям сохранить высокий уровень производства и сервисной поддержки. «Упор Rosendahl Nextrom на применение передовых технологий в системах управления нашими линиями дает свои плоды», – поделился с нами Рене Штокль. «Уже многие годы все наши производственные линии оснащаются механизмами дистанционного обслуживания. Это значит, что по запросу клиента наши технические специалисты могут получить доступ к любой линии из любой точки мира. Также, в эти непростые времена данная система позволяет осуществлять дистанционный шеф-монтаж и пусконаладку».

«Это сложное время, в этом сомнений нет. Но хорошо известно, что там где есть тень, есть и свет. Мы видим эту ситуацию, как возможность для принятия новых идей и способов работы, для усиления нашей промышленности для будущих времен», – заключил он свое интервью.

Rosendahl Nextrom является одним из ведущих международных поставщиков производственных решений для кабельно-проводниковой промышленности и производства оптического волокна. Основными направлениями на которые ориентируется предприятие: являются экструзия, SZ-скрутка, гофрирование и изготовление стеклянных заготовок оптического волокна. Также в услуги компании входит производство ленточного волокна, проведение испытаний его на прочность, вытяжка и нанесение покрытия. Компания Rosendahl Nextrom осуществляет поддержку потребителей и гарантирует своим клиентам высококачественные решения в соответствии со всеми требованиями заказчика.

Линия SZ-скрутки для производства оптических кабелей, Rosendahl Nextrom

Тематика кабельного оборудования была продолжена еще в одном интервью, но уже с Александром Чамовым, главой представительства компании Maillefer в России и СНГ. В нашем материале мы побеседовали не только на злободневные вопросы, но и спросили Александра о многих интересующих нас особенностях компании Maillefer. К чему движется один из лидеров рынка оборудования? В какие направления вкладываются основные научно-технические ресурсы? Как компания успешно диверсифицирует свой бизнес и какое значение для нее имеет рынок России.

Большая часть нашего интервью оказалась посвящена уникальным интеллектуальным решениям компании, консультационной и аналитической поддержке, разработкам в области искусственного интеллекта. «В последнее врем мы выпустили довольно большое количество продуктов с приставкой Smart – интеллектуальный. Искусственный интеллект раньше «обходил» кабельную промышленность стороной», – рассказал Александр Чамов. «Мы в начале пути. Но даже уже полученные результаты показывают, что мы движемся в правильном направлении – более качественном использовании данных. Искусственный интеллект позволяет нам быстрее принимать правильные решения. Он также дает нам возможность лучше понимать процессы и создавать новое более совершенное оборудование».

Александр Чамов, глава представительства компании Maillefer в России и СНГ

«Я не люблю делать прогнозы. Сейчас многие говорят о кризисе, рецессии. Мы пока ставим перед собой простые задачи. Мы хотим, чтобы наш персонал и персонал наших партнеров берег себя. Сохранение здоровья и безопасности наших сотрудников гарантирует для нас успех и в будущем», – ответил Александр на наш вопрос о том, что по его мнению ждет нашу промышленность впереди.

Компания Maillefer является один из ведущих производителей в области экструзионного и намоточного оборудования для кабельной и трубной промышленности. Компания осуществляет поставки экструзионного оборудования для производства силового, оптоволоконного, телекоммуникационного кабеля, а также линии для производства труб. Maillefer предоставляет заказчикам максимальную производительность за счет применения совершенных технологий, ноу-хау и сервиса. Обслуживание кабельной и трубной промышленности осуществляется производственными подразделениями, расположенными в Швейцарии и Финляндии и сервисными центрами в Китае, России, Индии, Египте и США.

Визуализация аналитической программы Smart Factory, Maillefer

Сергей Пахтусов, генеральный директор SIKORA RUSSIA

Любой производственник, знакомый с оборудованием вышеперечисленных компаний (и не только) тесно знаком и с SIKORA AG – ведущим производителем контрольно-измерительных технологий. Гостем нашего нового интервью стал Сергей Пахтусов, генеральный директор SIKORA RUSSIA. Мы поинтересовались у Сергея с чего начиналась история ключевого разработчика и производителя измерительно-контрольных систем с мировым именем и почему основным направлением деятельности была выбрана именно кабельная промышленность. С какими отраслями еще работает компания? Как диверсифицирует свой бизнес? Какие уникальные разработки и решения компания предоставляет своим клиентам? Сколько единиц оборудования находится в России? Куда движется компания и как работает в условиях эпидемии?

В беседе с нами, Сергей рассказал о большой совместной работе, которую компания безостановочно проводит с ведущими производителями кабельного оборудования. Совместимость и интеллектуальное объединение всей линии, приборов и даже цехов – один из приоритетов в создании завода эпохи Индустрии 4.0. «Мы стараемся адаптировать наши разработки изменяющимся внешним требованиям, чтобы наши клиенты могли использовать наиболее удобные в работе достижения технического прогресса», – ответил Сергей Пахтусов на один из наших вопросов. «Наше оборудование имеет все возможности совместимости с производственными линиями от ведущих европейских компаний. А также все необходимые современные интерфейсы для связи с практически любыми производственными линиями (как ведущими европейскими, так и китайскими). В зависимости от пожеланий клиента наши девайсы могут управлять экструзионными линиями (скоростью оборотов экструдера или скоростью линии)».

Компании SIKORA, начав свою деятельность с измерительных приборов, применяемых для производства проводов и кабелей, уже более сорока лет работает над развитием разработанных технологий. Представляя рынку высококачественные контрольно-измерительные технологии, системы для контроля, анализа и отсортировки – SIKORA устанавливает стандарты качества, помогает оптимизировать процессы и сократить расходы посредством инновационных решений в различных отраслях промышленности.

Purity Concept V – ситема для контроля, проверки и анализа гранул химических компаундов, хлопьев, пленок и лент, SIKORA

Конечно же, мы не могли оставить без внимания и ведущих представителей российского кабельного рынка. Алексей Ксенофонтов, коммерческий директор АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» поговорил с нами на многие острые и насущные темы в очередном интервью. Из этого материала вы узнаете, как «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» работает в непростых условиях федеральных указов о самоизоляции и принудительных каникул, как вынужденная остановка повлияла на производство и как завод восстановился к полноценному режиму. Какие меры предпринимаются руководством для обеспечения безопасности сотрудников и какие меры поддержки направлены на помощь специалистов находящихся на самоизоляции. Что происходит с рынком, как государство должно поддерживать промышленность, как изменилось предприятие за последние 3 года.

Предприятие очень ревностно относится к вопросам поддержки сотрудников и обеспечению их всем необходимым. Данный период также не стал исключением. «Сотрудники старше 65 лет остаются дома. Дома так же остаются работники, кто по закону должен был самоизолироваться. Кроме них отдельно хотелось бы упомянуть о женщинах, чьи дети продолжают учиться онлайн. Они в уведомительном порядке остаются дома и по возможности работают удаленно. Весь административный персонал решает на местах о необходимости очного присутствия на рабочем месте. Те, кого необходимо было обеспечить компьютерами для работы удаленно были обеспечены», – поделился с нами Алексей Ксенофонтов.

Алексей Ксенофонтов, коммерческий директор АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

Благодаря высококачественной специализированной продукции и успешному сотрудничеству с представителями атомной и оборонной промышленности – завод продолжает свою работу с уверенностью в завтрашнем дне. Говоря о долгосрочной перспективе и о промышленности в целом, Алексей Ксенофонтов отметил: «Если государство не заморозит строительство инфраструктурных объектов, если поможет с заказами, то все заводы справятся».

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» – один из крупнейших кабельных заводов России с более чем 70-летней историей. Провода и кабели, выпускаемые заводом, широко применяются практически во всех отраслях экономики: строительстве и нефтедобычи, радиопромышленности и энергетике, электронике и авиации, металлургии и станкостроении, связи и сельском хозяйстве. Особое внимание уделяется разработке и внедрению кабельных изделий с применением новых изоляционных материалов, работающих в сложных условиях воздействия высоких температур, агрессивных сред и радиационного фона. Большинство крупных атомных и энергетических станций нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья, оснащены кабелями, сделанными заводом «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ».

Цех № 5, производство нефтепогружного кабеля

Антон Смирнов,

генеральный директор НПП Старлинк

Еще одним гостем нашей серии интервью стал Антон Смирнов, генеральный директор НПП Старлинк. Руководитель предприятия, известного своими уникальными разработками и решениями в области волоконно-оптических кабелей, рассказал нашему порталу о том, как компания осуществляет свою деятельность в столь сложный период. Как ему удается не останавливаться в развитии, почему важно не следовать тренду сокращения сотрудников и какие задачи ставит перед собой компания на ближайшую перспективу. В чем заключаются особенности продукции НПП Старлинк, к каким новым высотам стремится команда предприятия и как противодействует попыткам подделки своих эксклюзивных разработок.

«Оптические кабели предназначены, в первую очередь, для связи – стратегически важной вещи, даже в условиях вируса, поэтому мы просто не имеем права, оставить любимых клиентов без нашей продукции», – рассказал нам Антон Смирнов. «Наши сотрудники на производстве — работают в стандартном режиме. Безусловно, мы предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности жизни людей. Что касается отдела продаж и офисных сотрудников в целом — наши IT-специалисты сделали все возможное в кратчайшие сроки и обеспечили удаленный режим работы. Сейчас в России идет тенденция к сокращению персонала. Я категорически против таких решений и мы никого не собираемся увольнять или сокращать заработную плату».

«Сейчас в мире нестандартная ситуация и тяжело составить какой-либо прогноз. Однако хочется надеяться на то, что наша страна победит эпидемию за несколько месяцев и к середине лета мы уже будем вспоминать, как сидели и работали не выходя из дома, как страшный сон», – заключил он.

НПП Старлинк – завод-производитель волоконно-оптических бронированных микрокабелей нового поколения марок СЛ-ОКМБ, СЛ-ОЭК, «гибридного» оптоэлектрического кабеля марки ОЭК-ОКМБ, оптических кабель-датчиков для систем мониторинга физических параметров и для других сфер применения. Производство располагается в МО в 15 км от Москвы и осуществляется на индивидуально разработанном и изготовленном оборудовании российской сборки и особой технологии наложения высококачественного бронировочного повива. В результате применения передовых разработок, продукция компании обладает отличными характеристиками передачи, высокой степенью защиты от неблагоприятных факторов, прочность и надежность при эксплуатации, малый вес и габариты изделий.

Патч-корды НПП Старлинк

За эксклюзивными комментариями мы обратились и к представителям крупных отраслевых компаний Китайской Народной Республики – пережившей первый крупный очаг пандемии COVID-19. Наше первое интервью в рамках сюжета состоялось с представителями компании Handing (Jiangsu Handing Machinery Co., Ltd), производителя оборудования для кабельной промышленности, ведущего свою деятельность «по ту сторону карантина». В эксклюзивном интервью с Сяо Сяоцинь, генеральным директором компании Handing и Дмитрием Делейчуком, руководителем компании SCS Export (официального представителя компании Handing на территории РФ и стран СНГ), мы узнали – как промышленность КНР переживает тяжелый период консервации. Какими методами осуществляется запуск производства в работу после вынужденной паузы, какие формы поддержки предлагает Правительство Китая. Обсудили вопросы логистики и мировой экономики, особенности менталитетов Запада и Востока, поговорили о сервисной поддержке и долгосрочных планах инновационного развития.

«Китайское правительство пошло навстречу бизнесу — в зависимости от масштаба предприятия есть возможность получить налоговые льготы», – рассказал о мерах государственной поддержки Сяо Сяоцинь. «Также правительство рекомендовало не брать арендную плату с компаний в феврале и сделать скидку на аренду в марте, но это уже по договоренности с каждым собственником земли. Дополнительно, бесплатными стали платные дороги между городами и провинциями по всему Китаю до июня. Временно сделано послабление на досмотры при таможенном оформлении товаров из Китая».

Сяо Сяоцинь, генеральный директор компании Handing

Обсуждая вопрос прогнозов на перспективу для мирового рынка, Дмитрий Делейчук ответил: «Об этом пока тяжело говорить, на фоне пандемии во всем мире действительно прослеживается спад мировой экономики в целом. Но как мы знаем, после спада последует и рост, поэтому мы стараемся думать позитивно, подстраиваться под ситуацию и находить новое возможности».

Машиностроительная компания Handing — одно из ведущих предприятий КНР, специализирующееся на производстве современных автоматизированных линий и оборудования для кабельной промышленности. Компания, созданная 2 мая 2002 года, располагается в промышленной зоне Li Jiao города Чанчжоу, восточная провинция Цзянсу, КНР. Производственные мощности компании, располагающиеся на территории площадью свыше 16 000 кв. м., позволяют выпуск более 150 производственных линий в год, почти 50% из которых идут на экспорт. Официальным партнером завода Handing в России и странах СНГ является профильное подразделение SCS Export группы компаний SCS Group (Китай, Гуанчжоу), оказывающей комплексные услуги по работе с Китаем. Компания помогает среднему и крупному бизнесу находить оптимальные решения в вопросах подбора и адаптации современного промышленного оборудования, расширения ассортиментной линейки товаров DIY, поставок строительных материалов.

Дмитрий Делейчук, руководитель компании SCS Export

Заключительным интервью апреля стала беседа с Верой Иванкевич, специалистом по экспорту Winlong Cable Machinery. Так сложилось, что наши соотечественники и давние партнеры портала Сергей Брехер и Вера Иванкевич, руководители экспортного направления известного производителя кабельного оборудования из Китая, проживающие и работающие в КНР, как раз отправились в Россию в тот момент, когда Китай настигла первая волна эпидемии. Три месяца они оставались в РФ, не имея возможности вернуться, а после возвращения – попали в череду карантинных мероприятий, испытав на себе все «прелести» полной изоляции. Из первых уст мы узнали, как наши коллеги были встречены в Китае, какие испытание пришлось им пройти, что сейчас происходит в Поднебесной и как живет и трудится компания Winlong.

Обсуждая вопросы восстановления компании и развитие экстренного направления – оборудования для производства медицинских масок, Вера Иванкевич ответила: «Да, мы вернулись в строй, но поставщики комплектующих сильно подводят. Сейчас период масочной лихорадки. Понятно, что все пытаются хоть как-то заработать, но вирус пройдет, а осадок останется. Несмотря на то, что и у нас есть направление на производство этого оборудования, мы стараемся балансировать и уделять должное внимание всем действующим контрактам, контактировать с клиентами, обсуждать и проектировать новые проекты».

Вера Иванкевич, специалист по экспорту Winlong Cable Machinery

«Сложно сказать», – ответила Вера Иванкевич на вопрос о прогнозе по стабилизации мирового рынка спроса. «Вирус выдался на период «активного» сезона производства, и как долго продлиться карантин пока не ясно. Остается лишь надеяться на энтузиазм людей, которым нужно кормить семьи, которые отвечают за своих сотрудников и их семьи. Тут же важно не только будут ли производить кабель или покупать оборудование. Цепочка взаимосвязи слишком длинная. Только в связке всех сфер жизнедеятельности мы сможем вернуться к привычному образу жизни».

Jiangsu Winlong Cable Machinery Co., LTD – одна из самых известных и надежных компаний Китайской Народной Республики, специализирующаяся на проектировании и производстве оборудования для кабельной промышленности. Высокотехнологичное предприятие известно не только благодаря своим стандартам качества, его контролем, постоянным совершенствованием применяемых решений в своей продукции, клиентоориентированностью, но и особенным подходом в работе с российским рынком, что у наших китайских коллег встречается крайне редко. К каждому отдельному моменту, начиная от начала сотрудничества, вплоть до обеспечения надёжной работы своих машин на заводах России компания Winlong подходит со всей ответственностью и рвением, доказывая раз за разом важность российского рынка для реализации продукции предприятия.

Роботизированная линия упаковки и бухтовки, Winlong Cable Machinery, выставка wire China 2018